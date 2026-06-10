Acidente de trabalho ocorreu na tarde dessa terça-feira (09); vítima chegou a ser socorrida pelo Samu, mas não resistiu aos ferimentos

Um grave acidente de trabalho vitimou Arnaldinho Rosa de Almeida, de 38 anos, na tarde dessa terça-feira (09), em uma empresa do setor cerâmico localizada no Distrito de Batovi, em Rio Claro. Segundo informações repassadas à Polícia Militar por funcionários que estavam no local, a cabeça da vítima ficou presa entre a esteira de uma máquina e uma barra de ferro.

Equipes do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) prestaram os primeiros socorros ao trabalhador e o encaminharam para a Unidade de Pronto Atendimento (UPA) da Avenida 29. Apesar dos esforços das equipes médicas, o óbito foi confirmado pelo médico de plantão na unidade de saúde. A Polícia Militar isolou a área para a realização do trabalho da perícia técnica, que apura as circunstâncias do acidente. O corpo foi encaminhado ao Instituto Médico Legal (IML) para exame necroscópico.

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Posicionamento oficial da empresa

O Grupo Cristofoletti emitiu um comunicado oficial sobre o caso:

“COMUNICADO OFICIAL

O Grupo Cristofoletti comunica, com profundo pesar, o falecimento do colaborador Arnaldinho Rosa de Almeida, ocorrido na data de ontem, 09 de junho de 2026; os motivos estão sendo investigados.

Antes de tudo, manifestamos nossa solidariedade aos familiares, amigos e colegas de trabalho neste momento de dor e consternação. A empresa lamenta profundamente esta fatalidade e informa que está prestando todo o apoio e auxílio necessários à família do colaborador.

O Grupo Cristofoletti reforça que sempre prezou pela segurança, integridade e bem-estar de seus colaboradores, mantendo seus processos e operações alinhados às normas e exigências da legislação vigente de segurança do trabalho, contando com os dispositivos, treinamentos e procedimentos necessários para a prevenção de acidentes.

Neste momento, nos unimos em respeito e solidariedade, compartilhando os sentimentos de tristeza pela perda irreparável de um integrante de nossa equipe.

Grupo Cristofoletti”