Suspeito foi detido em flagrante pela Guarda Civil Municipal no bairro Nova Rio Claro após ameaças de morte e agressões na frente das crianças

Um homem foi preso em flagrante por violência doméstica após ameaçar a companheira na noite dessa terça-feira (21), em uma residência localizada na Avenida 2, no bairro Nova Rio Claro. A ocorrência foi atendida pela Guarda Civil Municipal (GCM), acionada pela própria vítima, que buscou socorro diante do comportamento agressivo do agressor.

Ao chegarem ao local, os guardas encontraram a mulher do lado de fora da residência, visivelmente abalada. Segundo o relato da vítima, o companheiro havia ingerido bebida alcoólica e, durante uma discussão motivada por ciúmes, a empurrou na frente dos filhos e proferiu ameaças de morte.

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Reincidência de ameaças e prisão

Questionado pela equipe da GCM, o suspeito confirmou as declarações e, mesmo na presença dos agentes, voltou a intimidar a companheira. Ele afirmou que, em uma eventual próxima briga, a vítima “sairia morta”. Diante da gravidade e da iminência de violência física letal, ambos foram conduzidos ao Plantão Policial.

A autoridade de plantão ratificou a prisão em flagrante pelo crime de ameaça e violência doméstica. Embora a mulher não apresentasse ferimentos aparentes após o empurrão, o risco à integridade física foi determinante para a detenção. O homem foi encaminhado à cadeia pública e permanece à disposição da Justiça.

Outro caso no Jardim Novo Wenzel

Também na noite dessa terça-feira, uma mulher procurou o plantão policial para denunciar ameaças no Jardim Novo Wenzel. Após 10 anos de relacionamento, o companheiro não aceita a separação e, embriagado, tentou forçar uma relação íntima. A vítima, que teve o braço segurado com força na frente do filho, solicitou medidas protetivas de urgência.

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