Presidente do Rio Claro FC, Clayton Vieira, destaca que o clube já monitora o mercado de atletas para buscar o acesso e retornar à Série A2 do Paulista.

Embora a temporada de 2026 tenha chegado ao fim para o Azulão após a eliminação nas quartas de final da Série A3, os bastidores do clube seguem movimentados. Com o foco total no acesso, o presidente do Rio Claro FC, Clayton Vieira, confirmou que a diretoria já iniciou os trabalhos de planejamento visando a competição estadual de 2027.

O dirigente enfatizou que o clube não está parado e utiliza este período sem jogos oficiais para estruturar o elenco. “Temos profissionais de análise de mercado trabalhando intensamente na captação de atletas, visando a Série A3 de 2027”, afirmou Clayton Vieira.

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Futuro da comissão técnica e gestão de futebol

Apesar da antecipação no monitoramento de jogadores, as definições sobre o comando técnico e a gerência de futebol permanecem em aberto. Em 2026, o Rio Claro FC contou com Alberto Félix como treinador e Marcos Campagnollo na gerência de futebol.

De acordo com o presidente do Rio Claro FC, Clayton Vieira, a continuidade da dupla para o próximo ciclo ainda é incerta. “Isso será definido mais adiante”, declarou o mandatário, indicando que novas reuniões devem ocorrer antes da formalização dos contratos para o próximo ano.

O Azulão, que completou 117 anos de história no último sábado (9), optou por não disputar a Copa Paulista neste segundo semestre. Por isso, a meta de retornar à Série A2 — após o rebaixamento sofrido em 2025 — tornou-se o pilar central da gestão de Clayton Vieira para os próximos meses de trabalho interno.