Foto: Ana Julia Guerreiro | @a.jfotos

Duelo de sábado (9) é decisivo para as pretensões do Rubro-Verde na liderança da Série D; partida terá cobertura multiplataforma

Neste sábado (9), o Velo Clube enfrenta o Nova Iguaçu pela 6ª rodada da Série D do Campeonato Brasileiro, em um confronto que pode consolidar a equipe de Rio Claro no topo da tabela. Após um empate em 0 a 0 no Rio de Janeiro no último domingo (3), o reencontro entre as equipes acontece no Estádio Benito Agnelo Castellano, o Benitão, a partir das 19h.

O torcedor poderá acompanhar cada lance da partida por meio de uma cobertura especial. O Jornal Cidade transmite o jogo em parceria com a Alugtec Equipamentos, começando os trabalhos às 18h45 na rádio JC FM 89.1 e também com imagens e interação ao vivo no canal oficial do Jornal Cidade no YouTube.

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Situação na tabela e desfalques

O Velo Clube vive um momento positivo na competição, mantendo uma sequência de invencibilidade desde a estreia. Atualmente, o Rubro-Verde disputa ponto a ponto a liderança do Grupo A14 com o XV de Piracicaba. Para este duelo, o técnico terá um desfalque importante: o goleiro Paulo Vitor, expulso na rodada anterior, cumpre suspensão automática. Léo Steffen assume a titularidade no gol velista.

Por outro lado, o Nova Iguaçu chega a Rio Claro sob forte pressão. Sem vencer no campeonato, a equipe carioca precisa tirar uma vantagem de cinco pontos em relação ao G-4 para manter vivas as chances de avançar para a próxima fase da Série D.

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