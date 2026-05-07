Jovem paraciclista de Rio Claro estreia pela seleção brasileira em provas de contrarrelógio e resistência em solo italiano
Nesta quinta-feira (7), teve início a etapa da Itália na Copa do Mundo de Ciclismo de Estrada. A delegação brasileira conta com 29 atletas nas provas de estrada, além de oito pilotos que compõem a equipe técnica. Entre os competidores, destaca-se o jovem Theo Ribeiro Denadai, de 20 anos, natural de Rio Claro, que integra a equipe da Confederação Paralímpica Brasileira.
Theo compete na categoria C4 e possui um cronograma intenso de competições nos próximos dias. Nesta sexta-feira (8), o atleta disputa a prova de contrarrelógio. Já no sábado (9), o desafio será na prova de resistência, consolidando sua participação nesta importante etapa internacional da Copa do Mundo de Ciclismo.
Horários e trajetória no esporte
Devido ao fuso horário de cinco horas à frente em relação ao Brasil, as provas ocorrerão no período da manhã para os torcedores brasileiros. Na sexta-feira, Theo inicia o contrarrelógio por volta das 4h (horário de Brasília). No sábado, a corrida de resistência para o rio-clarense está marcada para as 9h.
Embora pedale desde os 11 anos em projetos locais, foi apenas em 2025 que se identificou uma deficiência no tendão de aquiles do atleta, o que o enquadrou na categoria C4 do paraciclismo. Mesmo com a pouca idade, ele já ostenta a medalha de bronze no Campeonato Pan-Americano de ciclismo de pista e estrada.
O treinador da ABEC Ciclismo, Walter Hohne Júnior, destacou o potencial do atleta ao Jornal Cidade. “É a primeira vez que o Theo compete com a seleção brasileira fora do país. Ele é muito novo e vejo muito potencial para crescer”, afirmou o técnico sobre a participação na Copa do Mundo de Ciclismo.