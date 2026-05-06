Vinícius Rampazzo. Foto: Arquivo Pessoal

O competidor de Rio Claro demonstrou garra no torneio de EA FC 2026, sendo superado apenas nas quartas de final pelo campeão do torneio

O rio-clarense Vinicius Rampazzo disputou, no último domingo (3), a eLibertadores 2026 de EA FC, realizada em São Paulo. O competidor natural de Rio Claro teve uma performance de destaque, demonstrando frieza e técnica ao encerrar sua participação entre os oito melhores jogadores do continente sul-americano.

Na fase de grupos, Rampazzo enfrentou desafios equilibrados. Em sua estreia, o competidor sofreu um revés diante do argentino Ezequiel Correa, com um placar de 6 a 4. No entanto, a recuperação veio logo no segundo jogo, quando eliminou o brasileiro Eduardo “Dudu” Oller ao vencer por 5 a 3, mantendo-se vivo na disputa.

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Desempenho decisivo e classificação para o mata-mata

No confronto decisivo do Grupo B, a eLibertadores 2026 reservou um reencontro entre Rampazzo e Ezequiel Correa. Desta vez, o rio-clarense dominou a partida e goleou o argentino por 7 a 2. O resultado garantiu a classificação de Vinicius para as quartas de final e resultou na eliminação precoce de Correa.

Já na fase de mata-mata, Rampazzo enfrentou o brasileiro Paulo Neto em um confronto definido nos detalhes. Após um jogo épico que se estendeu até a prorrogação, Vinicius foi superado pelo placar de 6 a 5. Paulo Neto, que seguiu na competição, sagrou-se o grande campeão da eLibertadores, garantindo vaga no FC Pro que ocorrerá em julho, na Arábia Saudita.