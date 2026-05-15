Celebração das equipes campeãs reforça o espírito competitivo e a integração promovida pela Copa Smalticeram. Crédito: Divulgação

Competição em Santa Gertrudes reúne as principais indústrias do polo cerâmico brasileiro em estrutura profissional

A Copa Smalticeram 2026 já começou a movimentar o setor cerâmico brasileiro com a promessa de realizar a maior edição de sua história. Consolidado como um dos principais eventos esportivos corporativos da região, o campeonato acontecerá em Santa Gertrudes (SP), a capital nacional da cerâmica, reforçando o slogan “A força do setor cerâmico em campo”.

Em sua 5ª edição, a competição aposta em uma estrutura profissional, com identidade visual renovada, experiências digitais e cobertura completa. O torneio será disputado no formato de Copa, com fase de grupos e mata-mata, integrando empresas, profissionais e lideranças da indústria em um ambiente que une esporte e networking.

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Calendário e novidades da Copa Smalticeram 2026

Os jogos da Copa Smalticeram 2026 ocorrerão entre os dias 4 de agosto e 15 de outubro, sempre às terças e quintas-feiras, nos horários das 19h e 20h. Um dos grandes diferenciais desta temporada será a cobertura profissional: pela primeira vez, todos os jogos terão transmissão ao vivo, totalizando mais de 40 partidas exibidas.

Além disso, a organização lançará o portal oficial da competição para centralizar estatísticas, rankings e um fantasy game de palpites. O sucesso da edição anterior, que registrou mais de 10 mil pessoas presencialmente e 30 mil impressões digitais, serve como base para a expansão do projeto neste ano, atraindo grandes patrocinadores do segmento como Aspacer, GREEC e VR Transportadora.

As inscrições para os atletas já estão abertas e devem ser realizadas exclusivamente pela plataforma oficial (www.copasmalticeram.com.br) até o dia 16 de julho. Com o crescimento constante, a Copa Smalticeram 2026 se consolida como a principal plataforma de visibilidade e integração para o setor produtivo cerâmico no Brasil.