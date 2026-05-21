Silvanes Izidorio dos Reis morreu no acidente que foi registrado em Limeira

Silvanes Izidorio dos Reis ficou preso às ferragens em Limeira; veículo havia sido carregado com tijolos em Rio Claro

Um trabalhador de 46 anos morreu na última segunda-feira (18) após ficar preso nas ferragens do caminhão que dirigia. O grave acidente de caminhão aconteceu nas proximidades do condomínio Ilha de Bali, em Limeira, e vitimou Silvanes Izidorio dos Reis.

O depoimento do ajudante da vítima, um homem de 55 anos que escapou com vida, é o principal elemento até o momento para entender a dinâmica dos fatos. Segundo ele, os dois seguiam pela Avenida Cabo PM Wagner Modesto quando um motociclista os alertou de que uma das rodas do veículo estava praticamente se soltando. Diante da situação e do risco, Silvanes parou o caminhão e solicitou que o auxiliar descesse e providenciasse um pedaço de madeira para servir de calço.

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O ajudante chegou a encontrar um pedaço de madeira, mas logo percebeu que não seria suficiente. Ele saiu em busca de um pedaço maior e, assim que o encontrou, o posicionou na roda. Em depoimento, o auxiliar afirmou que, mesmo diante da tentativa, o veículo, carregado com tijolos, começou a se movimentar na descida.

Dinâmica do acidente de caminhão na descida

Silvanes, que estava na cabine, permaneceu no local para tentar parar o veículo. A tentativa foi em vão, já que, em questão de segundos e por se tratar de uma descida, o caminhão ganhou velocidade e caiu sem controle em uma ribanceira.

Equipes do Corpo de Bombeiros, do SAMU e da concessionária da via atenderam a ocorrência e uniram esforços para retirar o motorista, que ficou preso às ferragens. Manobras de reanimação foram feitas pelas equipes de resgate, mas Silvanes não resistiu aos ferimentos.

Peritos foram acionados e deram início às investigações para apurar as causas do acidente de caminhão. A ocorrência foi apresentada no plantão policial de Limeira. O motorista que faleceu era regularmente habilitado, tinha carregado a carga de tijolos em Rio Claro e teria como destino final o município de Santa Bárbara D’Oeste.