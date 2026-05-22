Aparecido de Jesus Rister da Silva morreu em fevereiro, em um acidente no Mato Grosso

Terá início às 09h30 deste sábado (23), o velório de Aparecido de Jesus Rister da Silva, 60 anos. A despedida será no Velório Municipal e o sepultamento às 10h30 no Cemitério São João Batista. O rio-clarense morreu em um trágico acidente em 21 de fevereiro em Nobres (MT).

Desde então, familiares aguardavam a liberação do corpo em razão de burocracias envolvendo documentações e exame de DNA já que a vítima foi carbonizada.

O acidente

Segundo informações da Polícia Rodoviária Federal, a carreta dirigida por Aparecido de Jesus Rister da Silva saiu da pista no quilômetro 560 da BR-364 e atingiu uma borracharia. Com o impacto, o veículo pegou fogo e o motorista ficou preso às ferragens, não resistindo aos ferimentos.

A concessionária Nova Rota do Oeste atuou no controle das chamas. Um funcionário que estava na borracharia no momento do impacto conseguiu sair com vida, mas o prédio foi completamente destruído pelo incêndio.