Obras na Rodovia Washington Luís podem sofrer mudanças nos horários de interdição em Rio Claro caso chova

A Eixo SP Concessionária de Rodovias realiza neste fim de semana uma nova etapa das obras de implantação da terceira faixa da SP-310 – Rodovia Washington Luís, em Rio Claro, com a interdição total da passagem inferior do viaduto do Bonsucesso, localizado no km 176, em ambos os sentidos. A previsão inicial é de que o fechamento tenha início às 7h deste sábado (23), com liberação do tráfego na noite de domingo (24).

No entanto, a concessionária ressalta que os horários de interdição e liberação dependerão das condições do tempo durante o fim de semana. Em caso de chuva, a programação poderá ser alterada e os serviços serão executados apenas quando as condições meteorológicas permitirem a realização segura dos trabalhos.

📲 Quer receber as notícias mais importantes de Rio Claro direto no celular? Entre no canal do JC no WhatsApp e acompanhe atualizações ao longo do dia com informação confiável. 👉 Acesse e participe gratuitamente: https://whatsapp.com/channel/0029VbBrqcjDZ4LVqU0BOd3Z

Por conta dessa condicionante climática no viaduto do Bonsucesso, os horários previstos para bloqueio e reabertura da passagem poderão sofrer mudanças, com possibilidade, se necessário, de avanço das intervenções para os dias seguintes até a conclusão do lançamento das vigas.

Bloqueio no viaduto do Bonsucesso e rotas alternativas

A passagem inferior do viaduto faz a ligação de bairros como Jardim Bonsucesso e Novo Jardim Wenzel com a Avenida Castelo Branco. Nesta etapa da obra, serão realizados os serviços de lançamento das vigas que servirão de sustentação da nova pista da rodovia.

Durante o período de interdição no viaduto do Bonsucesso, a orientação da concessionária é para que os motoristas que precisem seguir em direção ao centro da cidade utilizem como rota alternativa a passagem inferior do viaduto do km 174, conhecido popularmente como trevo da Viviani.

Já para os motoristas que desejarem seguir em direção aos bairros, a recomendação é utilizar o acesso no dispositivo do km 179, conhecido como trevo de Batovi. A concessionária reforça ainda a importância de os condutores redobrarem a atenção à sinalização implantada no trecho e programarem os deslocamentos com antecedência durante o período das intervenções.