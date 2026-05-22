Jorge Gahel logo estará usando a bomba de infusão

Com apoio da comunidade, família de Jorge Gahel compra bomba de infusão para melhorar alimentação do menino de quatro anos

Na última terça-feira (19), o Jornal Cidade destacou a história do menino Jorge Gahel, de apenas quatro anos, que mobilizou a comunidade em uma campanha para bomba de infusão em Rio Claro. O garoto, que nasceu com paralisia cerebral e tetraplegia, não se alimenta por via oral devido à ausência de deglutição. Atualmente, ele utiliza uma sonda de Gastrostomia (GTT) para receber dieta líquida ou pastosa direto no estômago.

A mobilização familiar tornou-se necessária porque a sonda anterior não estava se adaptando à quantidade de alimento. O equipamento antigo apresentava vazamentos constantes, gerando desconforto e riscos à saúde da criança. Diante dessa situação, os parentes iniciaram a arrecadação solidária para adquirir o aparelho mais indicado para o caso, avaliado em aproximadamente R$ 3.500,00.

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Solidariedade e agradecimento da família em Rio Claro

A repercussão do caso na cidade garantiu o sucesso rápido da iniciativa. Com o apoio dos moradores, o valor total estipulado foi atingido e o equipamento foi comprado. A mãe do menino, Maria de Lourdes Andrade, expressou a gratidão pelo resultado positivo da ação que garantiu o aparelho.

“Quero agradecer a todos que ajudaram a comprar o equipamento que vai melhorar a qualidade de vida do meu filho. Obrigada ao Jornal Cidade também por dar visibilidade para nossa realidade. Não existem palavras para descrever o meu sentimento neste momento”, declarou Maria de Lourdes Andrade.

Atualmente, Jorge Gahel está internado na Santa Casa de Misericórdia de Rio Claro, onde deve passar por um procedimento cirúrgico. A nova aparelhagem já foi entregue e permanece na residência da família, localizada no bairro Nova Rio Claro, aguardando a alta médica do paciente para o início da utilização.