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Região terá céu nublado nesta sexta-feira, mas áreas de instabilidade avançam nos próximos dias trazendo trovoadas

A previsão do tempo em Rio Claro para esta sexta-feira aponta céu nublado com baixíssima probabilidade de precipitação. Segundo informações do IPMet, a formação de áreas de instabilidade contribui para ocorrências de pancadas isoladas de chuva apenas no litoral do estado de São Paulo neste momento, enquanto a temperatura mínima na cidade registra um leve declínio.

No campus da Unesp de Rio Claro, a temperatura mínima registrada hoje foi de 12.4°C. De acordo com os dados meteorológicos, a máxima prevista para o decorrer do dia é de 22°C.

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Mudança na previsão do tempo em Rio Claro para o fim de semana

Para o final de semana, o panorama meteorológico sofre alterações na região. É esperado que as áreas de instabilidade vinculadas a um centro de baixa pressão atmosférica, atualmente localizado no litoral, avancem sobre o estado de São Paulo.

Esse deslocamento vai favorecer a ocorrência de pancadas de chuva em Rio Claro e cidades vizinhas. De acordo com os meteorologistas, as precipitações podem vir acompanhadas localmente de trovoadas e descargas elétricas, com as temperaturas permanecendo estáveis.

Os dados que baseiam a análise do clima local são fornecidos pela Estação Meteorológica, por meio do Centro de Análise e Planejamento Ambiental (CEAPLA/IGCE/UNESP) em parceria com a Prefeitura Municipal de Rio Claro.