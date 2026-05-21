Homem preso por tráfico de entorpecentes no Jardim Araucária e adolescente apreendido com ele são conduzidos ao Plantão Policial. Foto: Divulgação/PMESP

Ocorrências policiais movimentam plantão e mobilizam forças de segurança pública nesta quinta-feira em Rio Claro e região

As forças de segurança pública detalharam as principais ocorrências no boletim policial de Rio Claro nesta quinta-feira (21). Entre os casos registrados no plantão, destacam-se prisões por tráfico de entorpecentes com envolvimento de menor de idade, capturas de procurados pela Justiça, apreensão de veículo adulterado e colisão múltipla causada por embriaguez ao volante.

No Jardim Araucária, a Polícia Militar prendeu um homem em flagrante na rua 5 pelos crimes de tráfico de drogas e corrupção de menores. Durante o patrulhamento, os policiais localizaram o suspeito portando 48 microtubos de cocaína ao lado de um adolescente, que guardava outros 10 microtubos da mesma substância. Em depoimento, o menor de idade confirmou a participação na comercialização das drogas, enquanto o homem negou o envolvimento durante o interrogatório. A perícia técnica confirmou a natureza do material apreendido. O acusado foi encaminhado à carceragem da delegacia seccional e o adolescente acabou liberado para a mãe mediante termo de responsabilidade.

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O setor policial registrou ainda o cumprimento de ordens judiciais na cidade. Um homem foi detido no Fórum de Rio Claro por policiais militares em cumprimento a um mandado de prisão civil expedido pela Segunda Vara de Família e Sucessões. Em outra ação, a equipe da Primeira Companhia do 37º Batalhão de Polícia Militar do Interior (BPM/I) capturou um indivíduo procurado no Jardim Primavera, após consulta criminal via Centro de Operações da Polícia Militar (Copom). Já no bairro Cervezão, a equipe de Força Tática efetuou a prisão de outro homem com mandado em aberto baseado no artigo 33 da Lei de Drogas. Todos os capturados foram encaminhados à delegacia e permanecem à disposição da Justiça.

Uma operação conjunta realizada pela Polícia Militar e pelo Departamento Estadual de Trânsito (Detran) resultou na apreensão de uma motocicleta Honda CG no bairro Jardim Santa Maria. O veículo foi localizado com a placa, a cor e o chassi adulterados no interior de uma oficina mecânica. O responsável pelo estabelecimento prestou esclarecimentos ao delegado de plantão e foi liberado. A motocicleta foi recolhida e passará por perícia técnica para investigar possíveis registros de furto ou roubo.

Por fim, a Guarda Civil Municipal atendeu um sinistro de trânsito provocado por embriaguez ao volante no Jardim Cervezão. O condutor de um Fiat Palio perdeu o controle da direção no cruzamento da rua 6 com a avenida M29, atingindo sequencialmente uma motoneta Honda Biz, um Honda HR-V e uma caminhonete Nissan Frontier que estavam estacionados. Conforme o boletim policial de Rio Claro, o motorista tentou fugir após o primeiro impacto, mas foi contido por populares. Ele apresentava hálito etílico, fala pastosa e olhos avermelhados, recusando-se a fazer o teste do bafômetro. O condutor foi levado à Unidade de Pronto Atendimento (UPA) do Cervezão, e o automóvel foi guinchado ao pátio credenciado.

Assista ao boletim policial completo

Confira na íntegra os detalhes de todas as ocorrências relatadas pelo repórter Ademir Sartori no vídeo abaixo: