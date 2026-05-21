Homem preso por tráfico de entorpecentes no Jardim Araucária e adolescente apreendido com ele são conduzidos ao Plantão Policial. Foto: Divulgação/PMESP

Ocorrências policiais movimentam plantão e mobilizam forças de segurança pública nesta quinta-feira em Rio Claro e região

As forças de segurança pública detalharam as principais ocorrências no boletim policial de Rio Claro nesta quinta-feira (21). Entre os casos registrados no plantão, destacam-se prisões por tráfico de entorpecentes com envolvimento de menor de idade, capturas de procurados pela Justiça, apreensão de veículo adulterado e colisão múltipla causada por embriaguez ao volante.

No Jardim Araucária, a Polícia Militar prendeu um homem em flagrante na rua 5 pelos crimes de tráfico de drogas e corrupção de menores. Durante o patrulhamento, os policiais localizaram o suspeito portando 48 microtubos de cocaína ao lado de um adolescente, que guardava outros 10 microtubos da mesma substância. Em depoimento, o menor de idade confirmou a participação na comercialização das drogas, enquanto o homem negou o envolvimento durante o interrogatório. A perícia técnica confirmou a natureza do material apreendido. O acusado foi encaminhado à carceragem da delegacia seccional e o adolescente acabou liberado para a mãe mediante termo de responsabilidade.

📲 Quer receber as notícias mais importantes de Rio Claro direto no celular? Entre no canal do JC no WhatsApp e acompanhe atualizações ao longo do dia com informação confiável. 👉 Acesse e participe gratuitamente: https://whatsapp.com/channel/0029VbBrqcjDZ4LVqU0BOd3Z

O setor policial registrou ainda o cumprimento de ordens judiciais na cidade. Um homem foi detido no Fórum de Rio Claro por policiais militares em cumprimento a um mandado de prisão civil expedido pela Segunda Vara de Família e Sucessões. Em outra ação, a equipe da Primeira Companhia do 37º Batalhão de Polícia Militar do Interior (BPM/I) capturou um indivíduo procurado no Jardim Primavera, após consulta criminal via Centro de Operações da Polícia Militar (Copom). Já no bairro Cervezão, a equipe de Força Tática efetuou a prisão de outro homem com mandado em aberto baseado no artigo 33 da Lei de Drogas. Todos os capturados foram encaminhados à delegacia e permanecem à disposição da Justiça.

Uma operação conjunta realizada pela Polícia Militar e pelo Departamento Estadual de Trânsito (Detran) resultou na apreensão de uma motocicleta Honda CG no bairro Jardim Santa Maria. O veículo foi localizado com a placa, a cor e o chassi adulterados no interior de uma oficina mecânica. O responsável pelo estabelecimento prestou esclarecimentos ao delegado de plantão e foi liberado. A motocicleta foi recolhida e passará por perícia técnica para investigar possíveis registros de furto ou roubo.

Por fim, a Guarda Civil Municipal atendeu um sinistro de trânsito provocado por embriaguez ao volante no Jardim Cervezão. O condutor de um Fiat Palio perdeu o controle da direção no cruzamento da rua 6 com a avenida M29, atingindo sequencialmente uma motoneta Honda Biz, um Honda HR-V e uma caminhonete Nissan Frontier que estavam estacionados. Conforme o boletim policial de Rio Claro, o motorista tentou fugir após o primeiro impacto, mas foi contido por populares. Ele apresentava hálito etílico, fala pastosa e olhos avermelhados, recusando-se a fazer o teste do bafômetro. O condutor foi levado à Unidade de Pronto Atendimento (UPA) do Cervezão, e o automóvel foi guinchado ao pátio credenciado.

Assista ao boletim policial completo

Confira na íntegra os detalhes de todas as ocorrências relatadas pelo repórter Ademir Sartori no vídeo abaixo:

Tags: ,

A sua assinatura é fundamental para continuarmos a oferecer informação de qualidade e credibilidade. Apoie o jornalismo do Jornal Cidade. Clique aqui.

YouTube Assine

Mais em Segurança:

Motorista morre em acidente de caminhão após veículo cair em ribanceira

Ciclista de 73 anos morre após sofrer duas quedas seguidas em Rio Claro

Golpe via WhatsApp causa prejuízo de mais de R$ 300 mil em Rio Claro