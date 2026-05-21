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Previsão do tempo em Rio Claro aponta quinta-feira com estabilidade e temperatura máxima de 23°C no período da tarde

A massa de ar seco segue predominando no interior paulista e garante mais um dia de tempo firme em Rio Claro e região. De acordo com os dados oficiais da Estação Meteorológica do Ceapla/Unesp e da Prefeitura Municipal, a quinta-feira amanheceu gelada no município, registrando a temperatura mínima de 12,4°C no campus da universidade.

Ao longo do dia, o sol aparece entre nuvens e a temperatura máxima deve atingir os 23°C no período da tarde.

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IPMet confirma ausência de chuva com massa de ar seco

As análises do IPMet (Instituto de Pesquisas Meteorológicas) confirmam que o céu deve permanecer parcialmente nublado em grande parte do interior de São Paulo. Devido à forte atuação da massa de ar seco sobre a área central do estado, não há qualquer expectativa de chuva para as próximas horas em território rio-clarense.