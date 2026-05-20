Tempo nublado em Rio Claro com uma leve garoa

Com o avanço de uma frente fria, a previsão do tempo em Rio Claro indica instabilidade, muita nebulosidade e chances de temporais na região

O deslocamento lento de uma frente fria pelo Oceano Atlântico, na altura do estado de São Paulo, mantém a previsão do tempo em Rio Claro instável e com previsão de chuva para as próximas horas. O dia no município deve registrar céu com muita nebulosidade, além de precipitações que podem vir acompanhadas de descargas elétricas.

De acordo com os dados oficiais divulgados pela estação meteorológica da cidade, as temperaturas devem permanecer amenas ao longo de todo o período.

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Dados da estação meteorológica e temperaturas na cidade

Os registros oficiais são emitidos pelo Centro de Análise e Planejamento Ambiental (CEAPLA/IGCE/UNESP) em parceria com a Prefeitura Municipal de Rio Claro.

A temperatura mínima aferida na madrugada desta quarta-feira, no campus da Unesp, foi de 15.6°C. Já a temperatura máxima prevista para o decorrer do dia não deve ultrapassar os 24°C na região.