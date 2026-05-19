Ação promovida pela Secretaria de Desenvolvimento Social de Rio Claro marcou o Dia Nacional de Combate ao Abuso e Exploração Sexual

A Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social de Rio Claro promoveu, na manhã de terça-feira (19), uma passeata no Jardim Novo Wenzel para alertar sobre a exploração sexual de crianças. A caminhada percorreu diversas ruas do bairro, chamando a atenção da comunidade para a gravidade do problema e a necessidade de proteção aos menores.

A atividade reuniu crianças e adultos em uma mobilização conjunta. A data escolhida para a ação coincide com o Dia Nacional de Combate ao Abuso e à Exploração Sexual de Crianças e Adolescentes, reforçando o calendário nacional de enfrentamento a esse tipo de violência.

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Combate à exploração sexual de crianças mobiliza entidades

O evento teve como tema oficial a frase “Esquecer é permitir, lembrar é combater”. A mensagem guiou os participantes durante todo o percurso e destacou a importância de denunciar os casos e manter o debate ativo na sociedade.

A passeata contou com o apoio e a participação ativa de importantes órgãos de assistência do município. Entre os presentes, estavam integrantes do Centro de Referência em Assistência Social (Cras) do Bonsucesso, além de representantes e frequentadores dos centros de convivências da Adra e do Núcleo Arte e Vida.