Inscrições para vagas de cabeleireira em Rio Claro estão abertas até o dia 2 de junho no Centro de Economia Solidária

Oportunidade da Secretaria de Desenvolvimento Social oferece espaço compartilhado e busca impulsionar o empreendedorismo feminino

A Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social lançou um edital que oferece duas vagas para cabeleireira em Rio Claro interessadas em atuar no Centro Público de Economia Solidária. O processo seletivo tem como objetivo selecionar empreendedoras locais, formalizadas ou não, para a utilização compartilhada de um espaço destinado à prestação de serviços de beleza.

As inscrições devem ser feitas até o dia 2 de junho, de segunda a sexta-feira, das 7h30 às 15h30, diretamente no Centro Público de Economia Solidária. O local fica na Rua 10, nº 2.527, esquina da Avenida 28, no bairro Santana. Também é possível realizar a inscrição por meio do e-mail [email protected].

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Requisitos e foco no empreendedorismo feminino

A iniciativa integra o programa municipal de Fomento e Apoio ao Desenvolvimento Local e à Economia Solidária. Conforme explica o secretário municipal do Desenvolvimento Social, Thiago Yamamato, o foco principal é ampliar as oportunidades de geração de renda, além de promover o fortalecimento do empreendedorismo feminino e o desenvolvimento local da cidade.

Para concorrer às vagas para cabeleireira em Rio Claro, as profissionais interessadas precisam residir no município, possuir formação ou certificação comprovada na área de beleza e não ter vínculo formal de trabalho ativo em outro espaço.

O ambiente do Centro Público de Economia Solidária é totalmente voltado à cooperação, comercialização e ao fortalecimento de empreendimentos solidários na comunidade.