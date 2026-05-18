Hospital Unimed Rio Claro ostenta certificações rigorosas, como o selo ONA com Excelência e o Selo Diamante de Distinção na UTI Adulto (AMIB).

Cooperativa investe em inovação e anuncia nova Clínica de Fisioterapia para os beneficiários da Unimed Rio Claro

A Unimed Rio Claro atinge em 2026 um patamar histórico que reafirma sua liderança e protagonismo na saúde suplementar regional. A cooperativa celebra 55 anos de uma trajetória pautada pelo cooperativismo médico de excelência, ao mesmo tempo em que comemora os 30 anos do Hospital Unimed Rio Claro, uma instituição que se tornou referência em atendimento de alta complexidade.

A celebração deste ano foca na consolidação de um ecossistema de saúde completo, que une a tradição de seus fundadores à modernidade tecnológica. O Hospital Unimed, que completa três décadas, não é apenas uma unidade de internação, mas um centro de inovação que ostenta certificações rigorosas, como o selo ONA com Excelência e o Selo Diamante de Distinção na UTI Adulto (AMIB), garantindo padrões internacionais de segurança ao paciente.

Inovação no Cuidado: Nova Clínica de Fisioterapia

Dando continuidade ao plano de expansão e modernização, a Unimed Rio Claro inaugurará, em junho, sua nova Clínica de Fisioterapia. O espaço foi projetado para ser um ambiente exclusivo e moderno, focado no cuidado do movimento. Com infraestrutura de ponta e equipe especializada, a unidade visa acelerar a recuperação e promover a qualidade de vida dos mais de 60 mil beneficiários, integrando-se aos serviços do Núcleo de Atenção à Saúde (NAS).

Legado e Futuro

A história da Unimed Rio Claro, que começou em 1967, com a visão de 22 médicos pioneiros, hoje se traduz em investimentos robustos em medicina diagnóstica — como a Ressonância Magnética 3 Tesla com IA e Tomografia de 192 canais — e em um atendimento humanizado que prioriza o bem-estar e a relação médico-paciente. Com uma estrutura que abrange desde o aconselhamento médico telefônico (Smart Help) até unidades hospitalares de ponta, a Unimed Rio Claro reafirma sua missão de cuidar das pessoas em todas as fases da vida.

Para o Dr. José Martiniano Grillo Neto, Diretor Presidente da Unimed Rio Claro, o momento é de gratidão e renovação: “Celebrar 55 anos da cooperativa e 30 anos do nosso hospital é honrar o passado enquanto construímos o futuro. A nova Clínica de Fisioterapia é o exemplo mais recente do nosso compromisso: não paramos de investir para que o nosso cliente tenha, aqui em Rio Claro, o que há de melhor na medicina moderna”.

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