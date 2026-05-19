Abastecimento de água deve ser normalizado no Jardim Inocoop e bairros vizinhos na tarde desta terça-feira (19) após manutenção do Daae

O Daae (Departamento Autônomo de Água e Esgoto) finalizou o reparo em adutora no Jardim Inocoop na manhã desta terça-feira (19), em Rio Claro. A autarquia realizou a troca de um trecho da tubulação de 300 milímetros em uma área próxima à Avenida 1Ji. Com a conclusão dos trabalhos, a previsão é que o fornecimento de água comece a ser restabelecido gradativamente.

O fornecimento de água deve ser normalizado durante a tarde desta terça-feira (19) nos bairros abastecidos por essa linha de distribuição. Além do Jardim Inocoop, a medida afeta o Jardim Guanabara, Jardim Esmeralda, Terra Nova, Condomínio Quebec, Chácara Lusa, Jardim das Nações 1 e 2, e demais condomínios localizados nas proximidades da Estrada dos Costas.

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Orientações do Daae após o reparo em adutora

O Daae ressalta que possuir caixa d’água nos imóveis diminui os transtornos em situações de manutenção, desde que haja o uso da água de forma consciente e sem desperdícios. A autarquia informou que serão feitas descargas na rede de distribuição para limpar o sistema de tubulações.

Mesmo com as descargas, podem ocorrer casos pontuais de alteração na coloração da água. O Daae esclarece que o líquido pode apresentar uma cor escura por conta dos reflexos do reparo em adutora ou um aspecto esbranquiçado. Essa tonalidade branca é gerada por microbolhas de ar que somem após alguns segundos, sem causar prejuízos à qualidade da água.

Eventuais problemas no abastecimento ou alterações persistentes na qualidade devem ser informados diretamente ao atendimento 24 horas do Daae, por meio do telefone gratuito 0800-019-0505.