Foto: Divulgação/PMRC

Abastecimento de água deve ser normalizado no Jardim Inocoop e bairros vizinhos na tarde desta terça-feira (19) após manutenção do Daae

O Daae (Departamento Autônomo de Água e Esgoto) finalizou o reparo em adutora no Jardim Inocoop na manhã desta terça-feira (19), em Rio Claro. A autarquia realizou a troca de um trecho da tubulação de 300 milímetros em uma área próxima à Avenida 1Ji. Com a conclusão dos trabalhos, a previsão é que o fornecimento de água comece a ser restabelecido gradativamente.

O fornecimento de água deve ser normalizado durante a tarde desta terça-feira (19) nos bairros abastecidos por essa linha de distribuição. Além do Jardim Inocoop, a medida afeta o Jardim Guanabara, Jardim Esmeralda, Terra Nova, Condomínio Quebec, Chácara Lusa, Jardim das Nações 1 e 2, e demais condomínios localizados nas proximidades da Estrada dos Costas.

📲 Quer receber as notícias mais importantes de Rio Claro direto no celular? Entre no canal do JC no WhatsApp e acompanhe atualizações ao longo do dia com informação confiável. 👉 Acesse e participe gratuitamente: https://whatsapp.com/channel/0029VbBrqcjDZ4LVqU0BOd3Z

Orientações do Daae após o reparo em adutora

O Daae ressalta que possuir caixa d’água nos imóveis diminui os transtornos em situações de manutenção, desde que haja o uso da água de forma consciente e sem desperdícios. A autarquia informou que serão feitas descargas na rede de distribuição para limpar o sistema de tubulações.

Mesmo com as descargas, podem ocorrer casos pontuais de alteração na coloração da água. O Daae esclarece que o líquido pode apresentar uma cor escura por conta dos reflexos do reparo em adutora ou um aspecto esbranquiçado. Essa tonalidade branca é gerada por microbolhas de ar que somem após alguns segundos, sem causar prejuízos à qualidade da água.

Eventuais problemas no abastecimento ou alterações persistentes na qualidade devem ser informados diretamente ao atendimento 24 horas do Daae, por meio do telefone gratuito 0800-019-0505.

Mais em Dia a Dia:

Passeata no Jardim Novo Wenzel alerta sobre exploração sexual de crianças

Família de Rio Claro faz campanha para comprar bomba de infusão para criança

Prefeitura abre vagas para cabeleireira em Rio Claro no Centro de Economia Solidária