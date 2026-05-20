GESTO DE AMOR – Grupo de amigas confecciona toucas de crochê e tricô para pacientes oncológicos. Comunidade pode ajudar com a doação de lãs e linhas

Iniciativa solidária ajuda a acolher pessoas em tratamento contra o câncer na Santa Casa de Rio Claro e em hospitais da região

Em Rio Claro, um grupo de amigas tem transformado linhas, agulhas e dedicação em acolhimento ao produzir toucas de lã para pacientes oncológicos. A iniciativa busca amenizar os efeitos da perda de cabelo causada pela quimioterapia, entregando peças que carregam afeto, empatia e esperança para quem enfrenta a doença.

A ideia surgiu a partir da rio-clarense Débora Calzado de Palma, que, durante a pandemia, acompanhava o esposo em tratamento oncológico em Barretos. Ao notar a realidade dos hospitais, ela decidiu mobilizar conhecidas para iniciar a confecção voluntária.

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“Comentei com algumas amigas a realidade e aos pouquinhos passamos a fazer as toucas, algumas foram aprender. É um gesto simples, pequeno, mas carregado de amor. Não somos em muitas, mas estamos entregando no Centro Infantil Boldrini, em Campinas, no Hospital de Amor, em Barretos, e na Santa Casa de Rio Claro na medida que podemos”, afirma Débora.

Débora (à esquerda) com paciente que recebeu a touca

Como doar materiais e ajudar o projeto em Rio Claro

A comunidade que quiser colaborar com a confecção de toucas de lã para pacientes oncológicos pode doar novelos de lã do tipo Mollet, linha Passione ou barbante número 4. Por razões de segurança biológica, já que os pacientes estão com a imunidade baixa devido ao tratamento, é fundamental que o material seja totalmente novo.

Quem possuir habilidades em tricô ou crochê e desejar integrar o grupo de voluntárias também é bem-vinda. As entregas de doações e a obtenção de mais informações podem ser feitas diretamente pelo telefone e WhatsApp (19) 99103-7444, com Débora.