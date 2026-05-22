Foto: Redes Sociais | @casadagestante.rc

Entidade tradicional do município oferece suporte completo para gestantes em vulnerabilidade social e reforça a importância das aulas para a entrega de enxovais

A Casa da Gestante de Rio Claro está com inscrições abertas para o seu segundo ciclo de atendimento voltado a gestantes em situação de vulnerabilidade social. O projeto, que iniciou o novo período de atividades no dia 20 de maio, oferece uma grade de 14 aulas com orientações essenciais ministradas por profissionais capacitados para preparar as futuras mães para a maternidade.

O curso desenvolvido pela entidade aborda cuidados com o bebê, saúde da mulher, aspectos jurídicos e direitos das gestantes, contando com a colaboração de enfermeiros, equipes do SAMU e profissionais da vacinação. Além das orientações de saúde, as participantes têm acesso a aulas de empreendedorismo para auxílio na obtenção de renda familiar.

📲 Quer receber as notícias mais importantes de Rio Claro direto no celular? Entre no canal do JC no WhatsApp e acompanhe atualizações ao longo do dia com informação confiável. 👉 Acesse e participe gratuitamente: https://whatsapp.com/channel/0029VbBrqcjDZ4LVqU0BOd3Z

Importância das aulas e confecção de enxovais personalizados

Para receber o enxoval completo ao final do projeto, a gestante precisa cumprir a frequência nos encontros semanais. Os kits são confeccionados de forma personalizada por um grupo de voluntárias dentro da própria sede da instituição, utilizando materiais adquiridos conforme a entrada de novas alunas. A entidade também realiza sorteios frequentes de itens como carrinhos, berços e banheiras como forma de incentivo à participação.

A instituição funciona por meio do trabalho de voluntários e mantém parcerias com a Secretaria Municipal de Saúde para divulgação através de cartazes em Unidades de Pronto Atendimento (UPAs) e Unidades Básicas de Saúde (UBSs), além de articular encaminhamentos emergenciais com os Centros de Referência de Assistência Social (CRAS).

As interessadas em preencher as vagas restantes podem realizar a inscrição pelo WhatsApp oficial da entidade no número (19) 99819-5018. A Casa da Gestante localiza-se na Avenida 20, nº 695, entre as ruas 6 e 7, no bairro Santana, atendendo para recebimento de doações de itens infantis às quartas-feiras, das 13h às 16h.

Entidade aguarda repasse de verbas do IPTU Solidário

A diretoria da Casa da Gestante informou que o projeto técnico para o recebimento dos recursos do IPTU Solidário foi devidamente aprovado pela Prefeitura de Rio Claro no final do ano passado. Contudo, a entidade completou cinco meses sem o repasse financeiro proveniente do programa municipal, enfrentando dificuldades para a manutenção plena das despesas operacionais e aquisição de insumos têxteis.

A Casa da Gestante é vinculada juridicamente à Casa dos Espíritas e conta com um quadro composto majoritariamente por voluntários, mantendo apenas três colaboradoras contratadas: uma assistente social, uma psicóloga e uma assessora de comunicação. Comerciantes e empresas interessadas em apoiar a confecção dos materiais podem estabelecer parcerias institucionais com contrapartida de divulgação publicitária nos registros oficiais da entidade.