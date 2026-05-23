(Foto: Rafa Neddermeyer/Agência Brasil/Arquivo)

Os apostadores da Mega-Sena têm até as 22h (horário de Brasília) deste sábado (23) para fazer suas apostas no concurso 3.010, especial da Mega 30 anos. As seis dezenas serão sorteadas às 11h (horário de Brasília), de domingo (24), no Espaço da Sorte, em São Paulo.

Caso não haja ganhadores na faixa principal, com acerto de seis números, o prêmio será dividido entre os acertadores das cinco dezenas e assim por diante, conforme as regras da modalidade.

Como o concurso é especial, o prêmio estimado em R$ 300 milhões não acumula. O sorteio terá transmissão ao vivo pelo canal da Caixa no YouTube e no Facebook das Loterias Caixa. Apostas

Apostas podem ser feitas até as 22h (horário de Brasília) de sábado (23) nas lotéricas de todo o país e pela internet, pelo portal Loterias Caixa, pelo aplicativo Loterias Caixa, disponível para usuários das plataformas Android e iOS, e pelo Internet Banking Caixa. O jogo simples, com seis números marcados, custa R$ 6.

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