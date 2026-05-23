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Previsão do tempo indica chuva rápida neste sábado (23) e termômetros em elevação no domingo (24) em Rio Claro

Segundo o portal Climatempo, a previsão do tempo para este sábado (23) será parecida com a de sexta-feira (22) em Rio Claro. Ao longo do dia haverá rápidas chuvas, que também devem ocorrer durante a noite. Entre a manhã e a tarde, o período será de sol com nuvens. A temperatura máxima será de 22°C, enquanto a mínima está prevista para 14°C, com estimativa de chuva de 3.7 milímetros ao longo do dia.

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Mudança na tendência e previsão do tempo para o domingo

A tendência é de que amanhã, domingo (24), o clima seja mais quente que hoje (23). O domingo (24) deve ser de sol com muitas nuvens durante o dia e períodos de céu nublado em Rio Claro.

A noite será de muitas nuvens. Sem previsão de chuva para o segundo dia do fim de semana, a temperatura mínima prevista é de 15°C e a máxima pode atingir os 26°C.