E.E. Professor João Batista Leme

Destaque na região, a E.E. Professor João Batista Leme atinge feito inédito ao receber o selo pelo segundo ano consecutivo; as unidades Carolina Augusta Seraphim e Joaquim Salles também foram laureadas

A Secretaria da Educação do Estado de São Paulo, a Seduc-SP, realizou no início deste mês, em Santos, o Encontro de Líderes. O evento premiou as unidades escolares que alcançaram e superaram as metas acadêmicas estabelecidas para os indicadores do Sistema de Avaliação de Rendimento Escolar do Estado de São Paulo – Saresp e do Sistema de Avaliação da Educação Básica – Saeb, de âmbito federal.

A classificação máxima concedida pela Seduc-SP é o selo Escola Diamante, que reconhece a excelência na aprendizagem, a alta frequência dos estudantes e o engajamento na formação docente e no uso de plataformas educacionais.

Ineditismo e liderança no João Batista Leme

O grande destaque da região ficou para a E.E. Professor João Batista Leme, reconhecida com a certificação Escola Diamante pelo segundo ano consecutivo. O resultado coroa o desempenho de ponta nas avaliações oficiais e estabelece um marco para o município.

O diretor, professor Paulo Faria, explica que a escola integra o Programa de Ensino Integral – PEI e está vinculada à Unidade Regional de Ensino de Limeira.

“É uma das escolas de referência educacional para a comunidade. Atingimos as metas estabelecidas pela rede estadual por dois anos seguidos, feito inédito entre as escolas estaduais do município e da região”, comentou.

Para ele, o reconhecimento reflete os avanços pedagógicos e o fortalecimento das ações de acolhimento e acompanhamento dos estudantes, pilares do modelo PEI.

“O trabalho de tutoria, aliado à atuação das equipes pedagógicas e docentes, contribuiu diretamente para a melhoria dos indicadores de aprendizagem”, disse. Segundo Paulo Faria, a conquista é fruto do esforço coletivo de direção, vice direção, coordenadores, professores, funcionários e famílias.

Mais conquistas na rede pública

Equipe EE “Profª Carolina Augusta Seraphim”.

Outras duas importantes instituições de Rio Claro também celebraram a conquista do selo máximo da educação paulista durante a premiação.

A E.E. Professora Carolina Augusta Seraphim superou as metas definidas e, além da classificação Diamante, recebeu o troféu Destaque Super BI, voltado às unidades com melhor desempenho em frequência, leitura, redação e plataformas de ensino.

A diretora Soráia Pessoa Vieira informou os índices alcançados pela instituição. “De acordo com os resultados preliminares, a escola alcançou índice 6,2 no Saresp e 6,9 no Saeb”, comentou.

“Integrante do Programa Ensino Integral desde 2013, a E.E. Professora Carolina Augusta Seraphim reafirma seu compromisso com a formação integral dos estudantes, aliando acolhimento, protagonismo juvenil e excelência acadêmica”, completou a diretora.

Equipe escolar da E.E. Joaquim Salles reunida

Da mesma forma, a equipe da E.E. Joaquim Salles comemorou a certificação. Segundo a diretora Isabel Lopes, o resultado vem do acompanhamento contínuo dos indicadores pedagógicos, do monitoramento do desempenho dos estudantes e do engajamento de toda a comunidade escolar. Ela destacou que os dados da plataforma Super BI orientaram as ações estratégicas.

“Como unidade do Programa Ensino Integral, desenvolvemos diariamente ações voltadas ao protagonismo juvenil, acolhimento e permanência dos estudantes”, disse.

“Com equipe gestora atuante, professores comprometidos e alunos protagonistas, fortalecemos a autoestima dos estudantes e o compromisso com uma educação pública integral, humana e transformadora”, concluiu Isabel.

O sentimento de vitória compartilhado pelos gestores e docentes foi resumido pelo aluno e poeta Mateus Cerqueira, do 6º ano do Joaquim Salles. “É motivo de muito orgulho para toda a comunidade escolar”, afirmou o estudante.