Uso de testosterona sem indicação e acompanhamento médico traz sérios riscos à saúde, como problemas cardiovasculares e infertilidade (Foto: Divulgação/Ilustrativa)

Entrevista com o urologista Adriano Fregonesi na JC FM detalha riscos do uso sem indicação médica

O uso indiscriminado de testosterona tem preocupado especialistas pelos graves riscos que traz à saúde. Em entrevista à rádio JC FM, o urologista e especialista em andropausa Adriano Fregonesi fez um alerta contundente sobre os danos que o consumo sem orientação médica pode causar ao organismo. Segundo o médico, o uso abusivo da substância por homens e mulheres em busca de performance ou estética pode levar a consequências fatais, como infarto, acidente vascular cerebral (AVC), além de problemas nos rins e no fígado.

Doutor Fregonesi apontou que o número de prescrições de testosterona aumentou em 12 vezes nos últimos 20 anos, sem que houvesse uma alta equivalente no número de pessoas que realmente necessitam do hormônio. O especialista explicou que o uso de doses excessivas promove a hipertrofia e o aumento do tamanho do músculo do coração, o que predispõe o paciente a paradas cardíacas e ao infarto do miocárdio. Outro efeito deletério grave é o aumento da viscosidade do sangue, o que propicia a formação de coágulos e fenômenos trombóticos que podem se deslocar e causar o AVC (derrame cerebral).

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Os riscos para jovens, mulheres e o mercado ilegal

O uso indiscriminado de testosterona tem crescido de forma acentuada entre jovens de 15 a 24 anos focados em ganho de massa muscular. O urologista advertiu que, nesta faixa etária, o consumo indevido pode provocar infertilidade permanente. Entre o público feminino, o abuso em altas doses tem gerado sintomas de masculinização, tais como o engrossamento definitivo da voz, aumento do clítoris e o ganho excessivo de musculatura, além dos mesmos riscos cardiovasculares enfrentados pelos homens.

O médico também alertou para o perigo do mercado negro e da internet, onde são adquiridos produtos subdosados, falsificados ou até de origem veterinária, potencializando os danos. Sintomas comuns como desânimo, cansaço crônico e diminuição da libido costumam motivar a automedicação, mas Fregonesi lembra que esses sinais podem estar ligados a problemas na tireoide, anemia ou fatores psicológicos e sociais. A reposição hormonal é segura e indicada apenas sob rigoroso diagnóstico de hipogonadismo (andropausa), quando os níveis sanguíneos estão comprovadamente abaixo da normalidade.