Processo seletivo oferece mais de 18 mil vagas em cursos superiores gratuitos distribuídos em unidades de todo o Estado, incluindo em Rio Claro

Fatec Rio Claro oferece vagas gratuitas para cursos superiores de tecnologia no segundo semestre

As inscrições para o Vestibular Fatec do segundo semestre de 2026 estão abertas e podem ser realizadas até o dia 1º de junho, exclusivamente pelo site vestibular.fatec.sp.gov.br. Ao todo, as Faculdades de Tecnologia do Estado de São Paulo oferecem 18.505 vagas, distribuídas entre 13.875 para ingresso direto pela prova e 4.630 destinadas aos candidatos do Provão Paulista.

Na Fatec Rio Claro, os candidatos encontram oportunidades para os cursos de Inteligência Artificial (IA) e Gestão da Sustentabilidade Ambiental, Social e Governança Corporativa (ESG). A taxa de inscrição para participar do processo seletivo é de R$ 90, e a aplicação do exame está agendada para o dia 28 de junho, a partir das 13h.

Unidade de Rio Claro fica na Rua 2, na Vila Operária. Foto: Divulgação/Governo de SP/André Ciasca

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Requisitos e utilização da nota do Enem no Vestibular Fatec

Para concorrer a uma das vagas, o interessado deve ter concluído o Ensino Médio ou equivalente, ou estar cursando o terceiro ano, desde que comprove a conclusão no ato da matrícula. Quem não cumprir esse requisito regulamentar pode participar do exame estritamente na condição de treineiro.

Durante o preenchimento do formulário do Vestibular Fatec, é necessário ler o Manual do Candidato, inserir os dados pessoais e responder ao questionário socioeconômico. O sistema permite que o participante escolha um curso como primeira opção e outra graduação como segunda escolha, em qualquer unidade e período. Além disso, é facultado o uso da nota do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) dos anos de 2023, 2024 ou 2025.

O pagamento da taxa de R$ 90 pode ser efetuado em agências bancárias, via internet banking ou por cartão de crédito na plataforma Getnet, sendo que a validação da inscrição depende da compensação bancária. Para os estudantes que não possuem acesso à internet, as unidades da Fatec disponibilizam computadores para a realização do cadastro, mediante consulta prévia com a instituição local.

Dúvidas e orientações complementares podem ser consultadas diretamente na Central do Candidato pelos telefones (11) 3471-4103 (Capital e Grande São Paulo) e 0800-596-9696 (demais localidades).