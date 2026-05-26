SEST SENAT Rio Claro celebra 17 anos com saúde e cursos (Foto: Divulgação)

Unidade do SEST SENAT Rio Claro completa aniversário com histórico de transformação social e realiza evento especial do Maio Laranja

Nesta quarta-feira, 27 de maio de 2026, a unidade do SEST SENAT Rio Claro celebra 17 anos de sua inauguração no município. A instituição consolida uma trajetória marcada pela qualificação profissional, promoção da saúde, qualidade de vida e transformação social de milhares de pessoas em Rio Claro e toda a região.

Ao longo desses 17 anos, o SEST SENAT Rio Claro tornou-se referência no atendimento aos trabalhadores do transporte, seus familiares e toda a comunidade, oferecendo uma ampla estrutura, serviços especializados e projetos voltados ao desenvolvimento humano e profissional.

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Estrutura completa de saúde e esporte na região

Hoje, a unidade conta com uma estrutura completa na área da saúde, dispondo de 15 odontólogos, atendimento com raio-X panorâmico e um moderno laboratório de próteses 3D. A equipe possui 4 fisioterapeutas que atuam em diversas especialidades, incluindo reabilitação física e esportiva, prevenção, tratamento de condições específicas, acupuntura e uma ampla sala de Pilates com aparelhos.

A área de saúde também conta com 2 nutricionistas, que realizam atendimentos individuais e ações em empresas, além de 2 psicólogos que desenvolvem consultas presenciais, online, trabalhos em grupo, rodas de conversa e ações corporativas conectadas às diretrizes da NR1 e à promoção da saúde mental.

No esporte e lazer, o SEST SENAT Rio Claro possui uma ampla área esportiva e diversos projetos específicos, atendendo mais de 1.500 alunos por mês em diferentes modalidades. A unidade conta com uma grande equipe de profissionais de Educação Física e mais de cinco grandes projetos voltados ao incentivo da prática esportiva, qualidade de vida e inclusão social.

Desenvolvimento profissional e parcerias

Já na área de desenvolvimento profissional, o SEST SENAT Rio Claro oferece cursos técnicos, cursos obrigatórios do DETRAN, capacitações online, treinamentos práticos, escola de motoristas, simulador de direção híbrida e cursos de máquinas pesadas, empilhadeira e guindaste hidráulico. Também são disponibilizados cursos de gestão, liderança, treinamentos comportamentais e Normas Regulamentadoras.

A unidade mantém parcerias importantes, como o programa Qualifica SP, oferecendo cursos gratuitos para a população e ampliando as oportunidades de formação profissional e empregabilidade.

Segundo a gestora da unidade, Cristiane Gobesso, o aniversário representa muito mais do que uma data comemorativa. “São 17 anos desenvolvendo projetos, transformando vidas e fazendo a diferença na vida de milhares de pessoas em Rio Claro e toda a região. O SEST SENAT é um lugar de desenvolvimento humano, acolhimento, oportunidades e cuidado com as pessoas”, destaca.

Café da manhã especial e Projeto Proteção marcam a celebração

Para celebrar os 17 anos da unidade, o SEST SENAT Rio Claro realizará nesta quarta-feira um Café da Manhã Especial, integrado ao Projeto Proteção 2026, dentro da campanha Maio Laranja. O evento reforça o compromisso social da instituição com o combate ao abuso e à exploração sexual de crianças e adolescentes.

A programação contará com uma palestra realizada em parceria com o Instituto Brasileiro de Psicologia e Neuropsicologia Forense (IBPNF), instituição formada por psicólogos, advogados, educadores e doutores especializados no tema. Durante o encontro, serão abordados os aspectos psicológicos, jurídicos, corporais, psicossociais e educacionais relacionados à proteção de crianças e adolescentes.

O evento acontecerá no dia 27 de maio de 2026, às 9h, no SEST SENAT Rio Claro. Para participar, os organizadores solicitam a doação de 1 pacote de bolacha e 1 litro de suco. As arrecadações serão destinadas aos projetos sociais desenvolvidos em parceria com o Instituto Crescer no Esporte. As vagas são limitadas e as inscrições devem ser realizadas previamente por formulário online no link https://forms.office.com/r/44kUZWuQNQ.