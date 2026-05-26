Imagem ilustrativa. Foto: Reprodução/Unsplash

Rio Claro recebe no próximo sábado, dia 30 de maio, uma edição especial do projeto Juventude Negra Empreendedora. O evento será realizado na Sociedade Philarmônica (Rua 5, esquina da Avenida 5), com início às 11 horas e encerramento previsto para as 20 horas. Organizado localmente por Patrícia Venâncio e Daniele Ribeiro, o encontro nacional é uma iniciativa vinculada ao Ministério da Igualdade Racial e tem como proponente regional a Casa da Palha, em parceria com a UNEGRO (União de Negros e Negras pela Igualdade).

A programação na cidade terá um forte perfil cultural e contará com a Feira Afro Potências, reunindo expositores, oficinas, intervenções artísticas e debates voltados ao fortalecimento do afroempreendedorismo na região.

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Programação cultural e oficinas na Sociedade Philarmônica

Com foco na difusão da cultura e na geração de oportunidades, o evento terá diversas atividades gratuitas abertas a toda a comunidade ao longo do dia. Entre os destaques da programação estão uma oficina voltada para a preparação de mestre-sala, ministrada por Breno, integrante da escola Embaixadores do Samba, e atividades conduzidas por Juliana Ribeiro, que já foi rainha do Carnaval de Rio Claro. O público também poderá acompanhar oficinas de hip-hop, intervenções de poesia e a apresentação do Coral Nostal, que celebra um ano de formação.

O encerramento do encontro será comandado por uma apresentação musical de samba de raiz liderada pela cantora e organizadora Patrícia Venâncio, acompanhada por músicos convidados. De acordo com a organização, a entrada para o evento é totalmente franca e a estrutura incluirá o fornecimento gratuito de almoço ao meio-dia e lanche às 15 horas para todos os participantes presentes na Philarmônica.

Inscrições para expositores e pesquisa qualitativa

Empreendedores de todos os segmentos e idades que tenham interesse em expor seus produtos na feira Afropotências ainda podem se inscrever. O contato para os interessados em garantir um espaço na exposição deve ser feito diretamente com a organização local por meio do telefone (19) 9200-2115.

Além do caráter comercial e cultural, o projeto Juventude Negra Empreendedora servirá como base para o desenvolvimento de políticas públicas regionais. Durante as atividades, será realizada uma pesquisa qualitativa com os participantes e frequentadores para mapear as principais demandas, necessidades e barreiras enfrentadas pelos jovens empreendedores negros no interior paulista. O projeto também se estende de forma itinerante para outros municípios da região, como Capivari, Americana, Franca e São Carlos.