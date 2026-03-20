Chuck Norris em Walker, Texas Ranger em 1993. / Columbia TriStar Television / Alamy

O ator e mestre de artes marciais faleceu nesta quinta-feira (19) no Havaí; família confirmou que Chuck Norris estava cercado por parentes

O ator Chuck Norris, célebre por protagonizar clássicos do cinema de ação e a série “Walker, o Ranger do Texas”, morreu nesta quinta-feira (19), aos 86 anos. A informação oficial foi confirmada pela família do artista em nota à imprensa, destacando que ele partiu em paz.

De acordo com informações do portal TMZ, o astro passou por uma internação de emergência na ilha de Kauai, no Havaí. Embora a causa exata da hospitalização não tenha sido revelada, o problema ocorreu de forma repentina, visto que o ator havia publicado vídeos treinando artes marciais na última semana.

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Trajetória de Chuck Norris no cinema e artes marciais

Considerado um dos maiores ícones dos anos 1980, Chuck Norris foi o criador do estilo Chun Kuk Do e acumulou papéis memoráveis em longas como “Comando Delta” e “Braddock – O Super Comando”. Sua habilidade técnica como faixa-preta era o grande diferencial nas telas, onde utilizava movimentos rápidos e chutes certeiros para derrotar oponentes.

A carreira do artista ganhou projeção mundial em 1972, no filme “O Voo do Dragão”, onde enfrentou Bruce Lee em uma luta que se tornou um clássico do gênero. Entre as décadas de 1970 e 1980, ele consolidou sua popularidade com produções como “McQuade, o Lobo Solitário”, “Olho por Olho” e “Código do Silêncio”. Em sua última postagem nas redes sociais, ao completar 86 anos no dia 10 de março, Norris brincou sobre sua vitalidade: “Eu não envelheço. Eu subo de nível”.