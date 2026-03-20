Foto: Escola de Samba Samuca

Integrante da Comissão de Frente da Samuca faleceu aos 37 anos; velório ocorre nesta sexta-feira (20) no Cemitério São João Batista

Faleceu nesta sexta-feira (20), em Rio Claro, Adrian da Silva, aos 37 anos. Conhecido por seu carisma e talento, Adrian era figura emblemática no Carnaval da cidade, onde atuava há mais de dez anos como integrante da Comissão de Frente da Escola de Samba Samuca.

A trajetória de Adrian na agremiação azul e branca foi marcada pela alegria e dedicação aos desfiles. Ele deixa o companheiro Claudinei Aparecido Pereira de Jesus, os pais Rinaldo Cosme da Silva e Cláudia de Lima da Silva, além de familiares, amigos e a comunidade carnavalesca rio-clarense.

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Despedida e nota de pesar da Samuca

O velório de Adrian da Silva será realizado no Cemitério São João Batista, ainda nesta sexta-feira (20), com início às 15h. O sepultamento está previsto para ocorrer às 16h30 no mesmo local.

O perfil oficial da escola de samba Samuca publicou uma nota de pesar lamentando a perda do integrante: “Hoje perdemos a tradução mais bonita do que é alegria. Perdemos um amigo que era luz, riso e diversão. Há mais de 10 anos desfilando seu talento em nossa Comissão de Frente, seu samba, seu sorriso e seu jeito único inundaram a alma de todos”, destacou o comunicado da agremiação.