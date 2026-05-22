Viatura da Polícia Militar. Foto: Divulgação/PMESP/Arquivo JC

Convênio entre Prefeitura e Polícia Militar vai permitir que policiais trabalhem fardados e com viaturas nos dias de folga

Em entrevista à rádio JC FM, o cabo Resende, da Polícia Militar, explicou o funcionamento da atividade delegada no município. O convênio firmado entre a corporação e a prefeitura visa aumentar o efetivo nas ruas por meio do trabalho de policiais em seus dias de folga, com a remuneração custeada pela administração municipal. Em Rio Claro, a parceria já foi oficializada e a previsão é que entre em funcionamento prático no mês de agosto.

Durante a entrevista, o policial militar destacou que a atividade delegada funciona como um reforço preventivo essencial para o patrulhamento. “É uma atividade, uma jogada de mestre do prefeito, porque a gente vê que há uma falta de mão de obra de policiais na rua”, afirmou o cabo Resende. De acordo com ele, a presença de mais profissionais contribui diretamente para a redução dos índices de roubos e sinistros de trânsito.

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Planejamento e atuação do policiamento em Rio Claro

Embora a lei municipal já esteja aprovada, os detalhes técnicos sobre a quantidade exata de policiais que atuarão por semana ainda passam por definição. O planejamento da atividade delegada em Rio Claro vai direcionar o efetivo extra para os locais com maiores índices criminais e nos horários de pico, cobrindo pontos críticos no trânsito e áreas de grande movimentação comercial.

O cabo Resende também esclareceu que os policiais militares vão trabalhar fardados, utilizando viaturas e equipamentos normais da corporação, exatamente como ocorre no serviço ordinário tradicional. Ele mencionou que o modelo da atividade delegada em Rio Claro segue exemplos bem-sucedidos de municípios vizinhos da região, como Corumbataí, Ipeúna e Santa Gertrudes, onde a medida auxiliou na redução drástica de crimes como furtos e roubos.

Campanhas do Maio Amarelo e sinistros de trânsito

Além da segurança pública geral, a entrevista abordou as ações voltadas para o trânsito no município dentro da campanha Maio Amarelo. O cabo Resende pontuou a mudança de terminologia técnica de “acidente” para “sinistro de trânsito”, adotada para conscientizar a população de que a maioria das ocorrências nas vias é evitável e decorre de negligência ou imprudência dos condutores.

Em Rio Claro, o uso de celulares e a condução sob efeito de álcool figuram como os principais fatores geradores de colisões e atropelamentos. A fiscalização e o patrulhamento em pontos estratégicos da cidade continuam de maneira regular, estendendo-se também para orientações relativas ao uso correto de bicicletas motorizadas, elétricas e à circulação segura de pedestres nas faixas.