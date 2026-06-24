Grupo Balaio de Gato. Foto: Divulgação

Evento na Avenida Amaral Gurgel tem programação musical, telão para jogo da Seleção e área kids para toda a família

Rio Claro comemora 199 anos de fundação nesta quarta-feira, 24. As festividades gratuitas ocorrem na Avenida Amaral Gurgel, ao lado do Aeroporto Municipal, com os portões abrindo a partir das 13h para o público. A programação oficial tem início às 14h30.

O evento, que é totalmente gratuito, oferece uma estrutura completa com área kids, praça de alimentação e diversas atrações musicais, conforme divulgado pela prefeitura de Rio Claro.

A programação musical desta quarta-feira começa às 15h com o grupo Balaio de Gato. Em seguida, às 17h, o palco recebe o grupo Som de Praia. A partir das 19h, o público poderá acompanhar a partida da Seleção Brasileira contra a Escócia pela Copa do Mundo 2026 em um telão especial. Nos intervalos das apresentações, a DJ Lá Zanão comanda o som.

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Atrações do final de semana

As celebrações se estenderam desde o último final de semana no mesmo local, com apresentações no sábado dos grupos Ki Gostoso, Essência, Luis Miguel e Daniel, e Trio Danada. No domingo, a festa contou com Pagode do JF, Jeito Simples, Flávio Souza, e Nathan e Kiko Vilanova.

A Prefeitura Municipal de Rio Claro divulga através de suas redes sociais os eventos que acontecem ao longo de todo mês no município.