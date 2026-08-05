Natural de Americana, João Franzin atua na Unesp de Rio Claro

Nova obra do escritor une poesia, espiritualidade e cultura japonesa, convidando à reflexão e contemplação.

O lançamento do livro João Franzin, intitulado “O Pote de Glicínias e o Mestre: Poemas”, ocorreu na última sexta-feira, 31 de julho, em Rio Claro.

A obra reúne textos inspirados na espiritualidade, contemplação e cultura japonesa, propondo ao leitor uma experiência de reflexão profunda através da poesia.

Na obra “O Pote de Glicínias e o Mestre”, João Franzin guia o leitor em uma jornada que interliga poesia, espiritualidade e fortes referências à cultura do Japão.

O livro detalha templos, rituais, símbolos e tradições que contextualizam a mensagem de Meishu-Sama. Assim, a narrativa se expande para além dos poemas, proporcionando uma imersão nos costumes e crenças japoneses.

A publicação foi concebida para oferecer momentos de pausa e profunda contemplação. Os poemas exploram temas como gratidão, a importância do silêncio interior e a constante busca pelo sagrado no dia a dia.

A metáfora central do pote de glicínias simboliza um recipiente delicado que guarda e preserva valores invisíveis. Isso sugere que cada texto contido na obra é um convite ao florescimento da sensibilidade e da luz interior do leitor.

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Quem é João Franzin?

Natural de Americana (SP), João Franzin é um funcionário público estadual que atua na Unesp Rio Claro. Além disso, ele é poeta, escritor, organizador de saraus e fundador do grupo Circuito de Poesias.

Com formação em Letras e um MBA em Gestão do Conhecimento, Franzin dedica-se intensamente ao estudo da origem das palavras, destacando-se como pesquisador e divulgador da etimologia.

Nesta nova obra, o autor transforma suas vivências inspiradas por Meishu-Sama e por uma viagem ao Japão em poemas. Eles procuram expressar a contemplação, a gratidão e a beleza intrínsecas à espiritualidade.

A Editora Grou foi responsável pela publicação do livro. A capa foi assinada por Avner Bonifácio, a diagramação ficou a cargo de Luiz Marques e a produção editorial foi de Vivian Guilherme.

Após o evento de lançamento, o livro começou a ser comercializado diretamente pelo próprio autor. Para obter mais informações sobre como adquirir a obra, os interessados podem consultar o perfil do Instagram @jfranzin.