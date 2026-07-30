As inscrições gratuitas são feitas on-line pelo site da prefeitura de Rio Claro (rioclaro.sp.gov.br)

Atividade será realizada na próxima terça-feira (4) no Centro Cultural e é direcionada a iniciantes e experientes

Uma oficina gratuita de fotografia será realizada na próxima terça-feira (4) em Rio Claro, e as inscrições estão abertas. Com o tema “Fotografia como território da criação”, os trabalhos serão conduzidos por Natália Tonda na sala de cinema do Centro Cultural, das 8h ao meio-dia. Os participantes receberão certificado ao final da atividade.

As inscrições, totalmente gratuitas, são feitas online pelo site da Prefeitura de Rio Claro (rioclaro.sp.gov.br). Para se inscrever, acesse a aba “Secretarias”, selecione o setor de Cultura e clique no link para a ficha de inscrição no quadro “Links externos”. É possível também acessar diretamente pelo endereço https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfy4ZAlugBVZzH1oJ2ydlVJWAkU-cYWLFCv0v0lkWAc8OGydA/viewform.

A atividade, que é uma parceria entre a Prefeitura, por meio da Secretaria Municipal de Cultura, e o Projeto Pontos MIS, da Secretaria Estadual de Cultura, Economia e Indústria Criativas de São Paulo, tem idade mínima de participação de 12 anos e oferece 20 vagas.

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Expandindo o universo da fotografia

A oficina propõe expandir o universo da fotografia, abordando diversas técnicas e explorando diferentes estilos. O objetivo é desenvolver o olhar artístico dos participantes, sendo direcionada tanto para iniciantes quanto para aqueles que já possuem alguma experiência na área.

Serão incluídos exercícios práticos e o uso de referências visuais para auxiliar na descoberta de novas formas de enxergar o mundo e transformar ideias criativas em imagens impactantes.

Fotógrafa, arte-educadora e produtora cultural, Natália Tonda tem uma vasta experiência. Ela atua como oficineira e professora em instituições renomadas como Senac, MIS e escolas de ensino médio.

Sua trajetória inclui a produção nos seminários do Masp, trabalho como fotógrafa na 29ª Bienal de Artes de São Paulo e na produção cultural da exposição “Em nome dos Artistas”, também da Bienal de São Paulo. Natália ainda esteve envolvida na Ação Educativa do Instituto Tomie Ohtake. Atualmente, ela ministra cursos e oficinas de fotografia, além de trabalhar como fotógrafa freelancer em projetos educativos e documentários.