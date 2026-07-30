Paróquia Bom Jesus celebra padroeiro com novena, bolo e tradicional quermesse no Bairro do Estádio

Festa do padroeiro em Rio Claro terá programação religiosa, bolo beneficente e tradicional quermesse em agosto

A Paróquia Bom Jesus Rio Claro está vivenciando intensamente as celebrações em honra ao seu padroeiro. Com uma programação diversa que une fé, devoção e confraternização comunitária, os fiéis e moradores da cidade já acompanham os momentos de oração da Novena do Bom Jesus e se preparam para a entrega do tradicional bolo e para a aguardada quermesse.

A programação religiosa teve início no dia 23 de julho, marcando a abertura da Novena do Bom Jesus, na Igreja Matriz. Hoje, quinta-feira (30), a celebração das 19h30 será presidida pelo Padre Danilo Rubia. A sequência da novena seguirá até a próxima semana, mantendo o horário das 19h30.

Amanhã, dia 31 de julho, a celebração será com o Padre Ronaldo Aguarelli. Após uma pausa, as missas retornam na segunda-feira, dia 3, com o Padre Cândido Mariano, seguida por Dom Devair Araújo na terça, dia 4, e Padre Antônio Ramos na quarta, dia 5.

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O encerramento solene da novena ocorrerá na quinta-feira, dia 6 de agosto, data dedicada ao padroeiro, com missa presidida pelo Padre Luís Carlos de S. Martins.

Bolo e quermesse para a comunidade

Além das celebrações litúrgicas, o tradicional Bolo do Bom Jesus, cujos pedaços estão sendo vendidos a R$ 35,00, será entregue neste sábado (1º), das 8h às 12h, diretamente no Salão Paroquial.

Completando o calendário festivo, a Paróquia promove ao longo do mês de agosto a tradicional Quermesse do Bom Jesus. O evento reúne barracas com comidas e bebidas típicas e atrações para toda a família.

A quermesse terá início sempre às 18h e será realizada durante quatro finais de semana do mês: nos dias 7 e 8, 14 e 15, 21 e 22, e 28 e 29 de agosto, no espaço da paróquia na Avenida da Saudade.