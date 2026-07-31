Foto mostra benção ocorrida no ano passado, na carreata

Tradicional evento reúne condutores de veículos e famílias para celebrar a fé e buscar proteção nas estradas da região

As ruas de Rio Claro voltam a se encher de fé e tradição neste sábado (1º), com a realização da 51ª Carreata de São Cristóvão. O evento, já consolidado, reúne caminhoneiros, taxistas, motoristas de aplicativo e condutores em geral para um momento de união, celebração e pedido de proteção nas viagens.

A organização da carreata é uma iniciativa do Sindicato dos Trabalhadores em Transportes Rodoviários de Rio Claro e Região (SINTRARC), promovida em parceria com a Paróquia São João Batista. O evento conta ainda com o apoio da Prefeitura Municipal de Rio Claro.

A concentração dos veículos terá início a partir das 15h, na Avenida João Augusto C. do Amaral Gurgel, em frente ao Aeroclube. A partida do cortejo está agendada para as 17h, marcando o início do percurso pela cidade.

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Percurso e bênção dos veículos

O itinerário levará os participantes para um dos momentos mais aguardados da festividade: a bênção individual dos veículos e de seus condutores. O ato religioso acontecerá no cruzamento da Avenida Visconde do Rio Claro com a Avenida 32.

A bênção será conduzida pelo Diácono Éder Benedito Simonato, reforçando os laços de fé das famílias rio-clarenses e da região que vivem do transporte e das rodovias.

Região

Em Ajapi, na Paróquia Santo Antônio, a 10ª Carreata de S. Cristóvão acontece no domingo, a partir do meio dia, com feijoada. Informações pelo (19) 97158-4699.