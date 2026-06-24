Uma mulher foi atacada por pitbull na Rua 3 do bairro Jardim Novo, em Rio Claro, após tentar apartar briga de cães. GCM e Samu foram acionados.

Vítima tentou apartar briga de cães quando o macho avançou; Guarda Civil Municipal e Samu atenderam a ocorrência na Rua 3

Uma mulher de 42 anos foi atacada por pitbull dentro da residência em que mora na Rua 3, no bairro Jardim Novo, em Rio Claro. A ocorrência foi registrada no início da tarde de ontem (23) e atendida por uma equipe da Guarda Civil Municipal (GCM) de Rio Claro. A vítima foi socorrida e encaminhada para atendimento médico com ferimentos.

A reportagem do Jornal Cidade esteve no local e apurou que a vítima é responsável por quatro animais da raça pitbull. O episódio teve início com uma briga entre duas fêmeas que estavam no cio. A tutora, ao notar a situação, tentou apartar o confronto dos animais. Foi nesse momento que o cão macho, que estava retido na parte dos fundos do imóvel, ultrapassou uma barreira física e avançou para cima da tutora, iniciando o ataque e provocando ferimentos na área do tórax.

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Atendimento da GCM, Samu e Proteção Animal

A GCM chegou ao local e, para separar a briga das duas fêmeas, utilizou um dispositivo elétrico incapacitante do tipo “spark”. A arma de eletrochoque foi acionada com a finalidade de dispersão, emitindo apenas o barulho do choque característico, ocasião em que os cães se assustaram e interromperam o confronto.

O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foi acionado e encaminhou a moradora ferida até a Unidade de Pronto Atendimento (UPA) da Avenida 29. Uma equipe do Departamento de Proteção Animal (DPA) também compareceu à residência, onde ministrou medicação em um dos animais que se feriu na briga e orientou a proprietária a realizar a castração das fêmeas para evitar novos episódios de agressividade.

Relatos de moradores do bairro Jardim Novo

Durante a cobertura da ocorrência, a reportagem do JC recebeu denúncias de moradores do Jardim Novo que preferiram não se identificar. Populares relataram que, por diversas vezes, os cães escapam para a via pública e que a vizinhança teme pela segurança dos pedestres e, principalmente, das crianças que circulam pela região.