Dona Joana com o filho Luiz Carlos e o tijolo que ficou de recordação dos tempos em que percorria quilômetros para buscar material para realizar o sonho da casa própria

Moradora do Grande Cervezão, Dona Joanna superou obstáculos e é referência de liderança comunitária e longevidade

A comunidade do Grande Cervezão celebrou recentemente o aniversário de Dona Joanna Barbosa da Costa, que completou 106 anos de vida com notável saúde e lucidez. A comemoração reuniu filhos, netos e bisnetos no Jardim Boa Esperança, bairro onde Dona Joanna reside desde 1973, quando chegou a Rio Claro.

A longevidade e vitalidade de Dona Joanna já foram tema de reportagem especial no Jornal Cidade em 2024, quando ela tinha 104 anos. Naquela ocasião, ela esbanjava alegria. No ano passado, superou um quadro grave de dengue e, segundo seu filho Luiz Carlos, segue recuperada, mantendo sua rotina de orações, trabalhos manuais e afazeres domésticos.

Reconhecida como uma liderança no Grande Cervezão, Dona Joanna nasceu em Pinheiro, um assentamento na Serra da Mantiqueira, em uma família de agricultores, onde começou a trabalhar na lavoura ainda criança.

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Liderança e apoio comunitário

Ela chegou a Rio Claro em 1973, acompanhada do marido, Alcides (já falecido), e de seus dez filhos. Naquela época, o bairro Boa Esperança ainda mesclava características rurais com os primeiros sinais de urbanização.

Com forte religiosidade, Dona Joanna iniciou encontros sob uma mangueira, pois não havia igreja na região, e foi fundamental na organização do mutirão para a construção da capela de Santa Terezinha.

Atenta às necessidades das famílias de migrantes que chegavam ao bairro, ela transformou sua casa em um ponto de acolhimento. Por meio de parcerias e doações, Dona Joanna fornecia alimentação para as crianças da comunidade. Até hoje, ao circular pelo bairro, ela é reconhecida e abordada por antigos moradores que, na infância, encontraram apoio na “Casa da Dona Joanna”.