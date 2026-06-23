Suspeito foi localizado pela Polícia Militar no bairro Vila São Miguel após ter seu benefício prisional suspenso pela Justiça

Policiais militares atenderam, no último domingo (21), uma ocorrência de descumprimento de medida cautelar no bairro Vila São Miguel, em Rio Claro. A equipe foi acionada via COPOM para averiguar a situação e, ao chegar ao local, localizou o indivíduo, que foi cientificado sobre a decisão judicial que determinava a suspensão de seu benefício prisional.

O homem, de 58 anos, acumula um vasto histórico criminal, com passagens por delitos graves, sendo o crime de homicídio o ponto de maior destaque em sua ficha criminal. Além disso, possui registros por lesão corporal, resistência, receptação, porte ilegal de arma de fogo e crimes relacionados à antiga legislação de entorpecentes.

📲 Quer receber as notícias mais importantes de Rio Claro direto no celular? Entre no canal do JC no WhatsApp e acompanhe atualizações ao longo do dia com informação confiável. 👉 Acesse e participe gratuitamente: https://whatsapp.com/channel/0029VbBrqcjDZ4LVqU0BOd3Z

Encaminhamento e histórico criminal

Após o atendimento médico de rotina, o capturado foi conduzido ao Centro de Ressocialização de Rio Claro, onde permaneceu recolhido à disposição da Justiça. O cumprimento da medida cautelar reforça a vigilância das forças de segurança sobre indivíduos com antecedentes criminais expressivos na região.