(Foto: Divulgação FIFA)

Seleções se enfrentam nos Estados Unidos em busca da taça mundial; decisão do torneio terá show especial com 30 minutos de duração no intervalo

Chegou o grande dia para a final da Copa do Mundo de 2026. Espanha e Argentina disputam neste domingo (19), às 16 horas, em Nova Jersey, nos Estados Unidos, o título do principal torneio de futebol do planeta. A partida decisiva terá transmissão ao vivo na televisão aberta pela Globo e pelo SBT, além da exibição via internet pela Cazé TV no YouTube.

A Espanha garantiu vaga na decisão ao derrotar a França por 2 a 0 na semifinal. Mesmo diante de uma equipe apontada por muitos como favorita, a seleção espanhola controlou a partida e venceu com gols de Oyarzabal, de pênalti, e do lateral Pedro Porro. Os espanhóis venceram o Mundial pela primeira vez em 2010 e agora buscam o bicampeonato.

(Foto: Divulgação AFA/FIFA)

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Campanha da Argentina e show no intervalo da final da Copa do Mundo de 2026

Já a Argentina conquistou a classificação após vencer a Inglaterra por 2 a 1. Os ingleses abriram o placar com Gordon, mas a equipe comandada por Lionel Scaloni reagiu ainda na etapa final. Enzo Fernández empatou e Lautaro Martínez marcou o gol da virada que colocou os atuais campeões mundiais em mais uma decisão. Os argentinos venceram as Copas do Mundo de 1978, 1986 e 2022, e buscam o tetracampeonato.

Além da decisão dentro das quatro linhas, o evento também promete um espetáculo fora de campo. De acordo com o jornal britânico The Times, a FIFA preparou um show especial para o intervalo da partida, que deve durar cerca de 30 minutos, acima dos tradicionais 15 minutos previstos nas regras da IFAB. Entre as atrações anunciadas para animar o público estão Madonna, Shakira, BTS, Justin Bieber, Burna Boy e Coldplay, em uma apresentação inédita para o encerramento do torneio.