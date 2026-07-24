Foto: Marcello Casal Jr/Agência Brasil.

Pagamento do terceiro lote da restituição do Imposto de Renda está previsto para 31 de julho

A consulta ao terceiro lote de restituição do Imposto sobre a Renda da Pessoa Física (IRPF) 2026 estará disponível a partir das 9 horas desta sexta-feira, 24 de julho.

Este lote contempla um total de 2.743.200 restituições, somando R$ 4.612.623.516,98. O crédito bancário dos valores está previsto para o dia 31 de julho de 2026.

Os pagamentos serão realizados ao longo do dia. Entre os beneficiários, 839.464 são contribuintes com prioridade por utilizarem a declaração pré-preenchida ou a opção de recebimento via PIX.

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Prioridades e encerramento da fila

Outras 309.441 restituições serão pagas a contribuintes enquadrados em diferentes critérios de prioridade, enquanto 197.821 contemplam pessoas com prioridade legal. As demais 1.396.474 restituições referem-se a contribuintes sem enquadramento em categorias prioritárias.

Este lote representa o encerramento da fila de restituições aptas ao pagamento referentes ao IRPF 2026. Após este processamento, apenas permanecerão pendentes as restituições retidas em malha fiscal ou aquelas com inconsistências nos dados bancários.

Atualmente, cerca de 165 mil restituições não foram creditadas. Isso ocorre porque o contribuinte informou o CPF como chave PIX para recebimento, mas não possui uma conta bancária vinculada a essa chave.

Como regularizar inconsistências

Para regularizar a situação e garantir o recebimento da restituição do Imposto de Renda, o contribuinte tem três alternativas. A primeira é cadastrar uma chave PIX CPF junto a uma instituição financeira.

A segunda opção é alterar a conta para crédito da restituição por meio do serviço Meu Imposto de Renda. A terceira é retificar a declaração, informando uma conta bancária de sua titularidade.

Passo a passo para consultar a restituição

A consulta pode ser realizada na página da Receita Federal na internet, acessando o serviço “Meu Imposto de Renda” na opção “Consultar a Restituição”. A verificação também pode ser feita pela página “Consulta restituição IRPF”.

Adicionalmente, os contribuintes podem usar o aplicativo da Receita Federal, disponível para tablets e smartphones, para verificar o status de sua restituição.