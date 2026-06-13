(Foto: Rafael Ribeiro/CBF)

Técnico destaca a importância do fundamento na estreia na Copa do Mundo contra o Marrocos e avalia a recuperação do atacante Neymar

O técnico Carlo Ancelotti passou a semana sem dar pistas de quem vai a campo neste sábado (13), às 19h (horário de Brasília), contra Marrocos, no MetLife Stadium, em Nova Jersey (Estados Unidos). Não foi diferente nesta sexta-feira (12). O italiano, porém, admitiu que a bola parada será uma arma importante do Brasil para a estreia na Copa do Mundo. O confronto é válido pelo Grupo C, que ainda conta com as seleções do Haiti e da Escócia.

“Há uma estatística de que 30% dos gols saem de bola parada. Este é um aspecto importante no futebol moderno. Temos bons cobradores de escanteios e bons cabeceadores. Podemos aproveitar”, disse o treinador, em entrevista coletiva realizada no palco da partida. A última temporada europeia deixou evidente a importância do fundamento, visto que o Arsenal fez 69 gols na campanha do título do Campeonato Inglês, sendo que 28 deles surgiram em lances de bola parada, principalmente em cobranças de escanteio.

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O zagueiro Gabriel Magalhães, titular do Arsenal e da Seleção Brasileira, anotou três gols e deu outras quatro assistências na temporada inglesa, sempre aproveitando escanteios ou faltas na área. O defensor alcançou uma média de 0,8 finalização por jogo mesmo atuando no setor defensivo. Sem confirmar a escalação titular, Ancelotti garantiu um time competitivo para enfrentar o Marrocos, semifinalista do Mundial do Catar.

Preparação tática e análise do adversário Marrocos

“Marrocos é uma equipe muito bem organizada, de qualidade. Não podemos deixar nada passar defensivamente, ofensivamente ou em transição. Precisamos da bola parada forte, porque temos qualidade aí. Não há equipe pequena no futebol moderno”, ponderou o comandante, que assegurou que a seleção brasileira pode enfrentar qualquer adversário do torneio. “Estamos convencidos que podemos competir contra todos. Nosso sentimento atual é positivo. Estamos confidentes para a estreia na Copa do Mundo“, afirmou.

Situação médica de Neymar para os próximos jogos

Na coletiva, Ancelotti também foi questionado sobre Neymar. O atacante é o único dos 26 convocados que não treinou com o grupo, tanto no Brasil como nos Estados Unidos, pois segue tratando uma lesão grau dois na panturrilha direita. “Neymar está trabalhando muito forte para se recuperar o mais rápido possível. A expectativa é que possa voltar ao grupo na semana que vem. Ele tem uma qualidade técnica indiscutível, experiência e o exemplo que apresenta ao grupo”, resumiu. O técnico espera contar com o camisa 10 no segundo jogo da chave, diante do Haiti, na próxima sexta-feira (19), às 21h30.