Ana Júlia durante o último jogo do Velo no Benitão

Jovem de 12 anos representará o clube de Rio Claro em três grandes campeonatos organizados pela CBJJE neste ano

O Velo Clube anunciou em suas redes sociais que a jovem Ana Júlia Carminatti, de 12 anos, representará a instituição em campeonatos de jiu-jitsu da CBJJE. A atleta é faixa amarela na modalidade e se prepara para disputar três grandes competições nacionais e internacionais: o Campeonato Brasileiro, o Pan-Americano e o Mundial Kids.

Todos esses torneios acontecerão em São Paulo, no Ginásio do Ibirapuera, e são organizados pela CBJJE, uma das principais federações do esporte. Segundo Maurício Gravi, pai de Ana Júlia Carminatti, essas competições funcionam como uma grande porta de entrada para o cenário internacional. “Todos esses campeonatos são os mais esperados, pois através deles que vêm as grandes oportunidades para lutar fora do Brasil. É a maior vitrine de talentos dentro do país”, afirma Maurício.

📲 Quer receber as notícias mais importantes de Rio Claro direto no celular? Entre no canal do JC no WhatsApp e acompanhe atualizações ao longo do dia com informação confiável. 👉 Acesse e participe gratuitamente: https://whatsapp.com/channel/0029VbBrqcjDZ4LVqU0BOd3Z

De acordo com o pai, a atleta está muito empolgada em representar o Velo Clube nas competições mais importantes do Brasil. “Ela está se sentindo realizada em representar o time do coração nas competições. No último jogo ela ganhou de um jogador a camisa do time e quase não dormiu”, relatou Maurício, que também pratica a modalidade. Ambos treinam na Lind Brazilian Jiu-Jitsu com o Sensei Leandro Brassoloto, e a jovem conta com o apoio do professor Samuel Kapp para a preparação física.

Conquistas na carreira e preparação de Ana Júlia Carminatti

Apesar da pouca idade, Ana Júlia Carminatti já conquistou nove pódios em sua carreira, somando cinco medalhas de ouro e quatro de prata. Recentemente, no dia 31 de maio, ela disputou a Copa Origens, em Araras, onde finalizou duas oponentes de graduação superior para garantir o título.

Neste domingo (14), ela participa da Copa Wolf, em Limeira, dando sequência à preparação para o Campeonato Brasileiro, que acontecerá do dia 24 até o dia 28 de junho no Ginásio do Ibirapuera. O calendário de competições da CBJJE segue no segundo semestre: o Pan-Americano está previsto para os dias 23 a 25 de outubro, enquanto o Mundial Kids ocorrerá entre 4 e 6 de dezembro. Maurício Gravi ressalta ainda a necessidade de investidores no esporte, apontando que os custos de participação são altos e o apoio é fundamental para que a atleta continue competindo.