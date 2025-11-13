Em evento realizado na noite de terça-feira (11) no estádio do Pacaembu, a Federação Paulista de Futebol divulgou o novo formato do Campeonato Paulista de 2026. Inspirado no formato da Champions League, os 16 clubes conheceram os confrontos da primeira fase. Foto: Jhony Inácio/Ag. Paulistão

Com o fim dos grupos tradicionais, Galo Vermelho descobre seus jogos na nova fase de potes; confira a lista completa de confrontos

A Federação Paulista de Futebol divulgou a nova fórmula e os confrontos do Campeonato Paulista Série A1 de 2026, que promete uma reformulação inspirada na Champions League. Diferente dos últimos anos, a competição não será mais dividida em grupos. O Paulistão 2026 começará no dia 11 de janeiro e a previsão de encerramento é no dia 8 de março.

O centenário Velo Clube enfrentará oito equipes do futebol paulista: Corinthians, Red Bull Bragantino, Guarani, Portuguesa, Ponte Preta, Noroeste, Botafogo de Ribeirão Preto e Santos. Esses serão os confrontos da primeira fase, que garante classificação direta para o mata-mata aos times participantes que ficarem nas oito primeiras colocações na classificação geral.

Crédito: FPF

O novo sistema distribui as oito rodadas da primeira fase em um modelo de potes: os times enfrentam-se todos dentro de cada pote e contra alguns times dos outros potes. Isso elimina os grupos fixos tradicionais. O Velo está no Pote C com Ponte Preta, Guarani e Portuguesa.

Na primeira fase, cada time jogará oito partidas —quatro em casa e quatro fora— enfrentando adversários de todos os níveis e garantindo equilíbrio técnico e grandes clássicos logo nas primeiras rodadas. Os times foram distribuídos em cada pote de acordo com critérios técnicos.

Crédito: FPF

Além dos 3 jogos dentro de cada pote, cada time disputará outras cinco partidas contra times de outros potes – estes cinco adversários foram definidos por meio do sorteio. A ordem dos jogos e os mandos será definida posteriormente, levando em conta critérios técnicos, de logística e de segurança.

Ao final da fase, os oito melhores avançam para as quartas de final, em jogo único, com empates decididos nos pênaltis. As semifinais também serão em partida única, e a grande final está programada para o dia 8. Os dois últimos colocados ao final da primeira fase na classificação geral serão rebaixados ao Paulista da A2 em 2027.