O diretor do Velo Clube, João Cerri, e o técnico Pintado, durante entrevista coletiva de anúncio do novo treinador

Diretoria confirma todos os nomes que formarão a equipe ao lado de Pintado; próximo passo é a apresentação do elenco

O Velo Clube confirmou nessa terça-feira (11) a comissão técnica que comandará a equipe na disputa do Campeonato Paulista Série A1 de 2026. Sob o comando do técnico Pintado, o Galo Vermelho inicia o planejamento para mais uma temporada na elite do futebol estadual.

Carlos de Oliveira Preto, o Pintado, novo comandante do time, é ex-volante do São Paulo FC e foi anunciado em agosto pelo Rubro-Verde. E a escolha da nova comissão também passou pelo seu crivo. O novo grupo de trabalho conta com Lucas Zanella como auxiliar técnico. O trabalho de recuperação e fortalecimento dos atletas será reforçado pela presença de Elbio Junior e Gian de Oliveira, preparadores físicos.

O treinador de goleiros será Alex Barbosa, enquanto o analista de desempenho Tiago Paloski ficará responsável pelo estudo tático e estatístico das partidas. O apoio físico também foi definido: Vitor Ferreira atuará como fisioterapeuta, Éder Borges como massoterapeuta e Cícero Maurício será o roupeiro da equipe.

Com a nova comissão técnica definida, o Velo Clube segue planejando a pré-temporada, mirando uma campanha consistente no Paulistão A1 2026.

Na quarta-feira da semana que vem (19/11), o clube deve promover um evento para as apresentações oficiais dos atletas e os patrocinadores que irão estar no projeto, além dos novos uniformes.