Água mineral Crystal. Foto: Reprodução

Unidades de garrafas de 500 ml foram distribuídas nos estados de São Paulo, Goiás, Tocantins e no Distrito Federal

O lote LZ1 VAL200127 3 P 200126 da Água Mineral Natural sem Gás da marca Crystal está sendo retirado voluntariamente do mercado. A Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) publicou a Resolução 2.247/2026, comunicando o recolhimento voluntário do produto pela fabricante Mineração Bom Jesus Ltda., sediada em Luziânia (GO).

De acordo com as informações oficiais divulgadas pela empresa responsável, o lote afetado pela medida é composto por 374,4 mil garrafas de 500 ml. A distribuição das unidades ocorreu em quatro unidades da federação, contemplando o Distrito Federal com 230.443 garrafas, municípios de Goiás com 66.768, o estado de Tocantins com 1.439 e o estado de São Paulo.

📲 Quer receber as notícias mais importantes de Rio Claro direto no celular? Entre no canal do JC no WhatsApp e acompanhe atualizações ao longo do dia com informação confiável. 👉 Acesse e participe gratuitamente: https://whatsapp.com/channel/0029VbBrqcjDZ4LVqU0BOd3Z

Resolução determina a suspensão da comercialização do lote

A publicação da Resolução 2.247/2026 pela Anvisa oficializa o recolhimento voluntário promovido pela empresa. A ação cumpre os protocolos de segurança sanitária vigentes no país, que exigem a retirada imediata de circulação de mercadorias que possam apresentar desconformidades com os padrões de qualidade estabelecidos pelo órgão regulador.

Os consumidores que possuírem unidades pertencentes ao lote LZ1 VAL200127 3 P 200126 devem interromper o consumo. A orientação padrão para processos de recolhimento voluntário envolve o contato direto com o Serviço de Atendimento ao Consumidor (SAC) da marca fabricante para obter instruções sobre a substituição ou o ressarcimento do produto adquirido.

Mais em Dia a Dia:

Rio Claro inicia Operação Inverno para atender pessoas em situação de rua

Comércio de rua abre em horário especial no dia de Corpus Christi

Unesp busca voluntários com Transtorno Bipolar para pesquisa com musculação