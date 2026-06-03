Água mineral Crystal. Foto: Reprodução

Unidades de garrafas de 500 ml foram distribuídas nos estados de São Paulo, Goiás, Tocantins e no Distrito Federal

O lote LZ1 VAL200127 3 P 200126 da Água Mineral Natural sem Gás da marca Crystal está sendo retirado voluntariamente do mercado. A Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) publicou a Resolução 2.247/2026, comunicando o recolhimento voluntário do produto pela fabricante Mineração Bom Jesus Ltda., sediada em Luziânia (GO).

De acordo com as informações oficiais divulgadas pela empresa responsável, o lote afetado pela medida é composto por 374,4 mil garrafas de 500 ml. A distribuição das unidades ocorreu em quatro unidades da federação, contemplando o Distrito Federal com 230.443 garrafas, municípios de Goiás com 66.768, o estado de Tocantins com 1.439 e o estado de São Paulo.

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Resolução determina a suspensão da comercialização do lote

A publicação da Resolução 2.247/2026 pela Anvisa oficializa o recolhimento voluntário promovido pela empresa. A ação cumpre os protocolos de segurança sanitária vigentes no país, que exigem a retirada imediata de circulação de mercadorias que possam apresentar desconformidades com os padrões de qualidade estabelecidos pelo órgão regulador.

Os consumidores que possuírem unidades pertencentes ao lote LZ1 VAL200127 3 P 200126 devem interromper o consumo. A orientação padrão para processos de recolhimento voluntário envolve o contato direto com o Serviço de Atendimento ao Consumidor (SAC) da marca fabricante para obter instruções sobre a substituição ou o ressarcimento do produto adquirido.