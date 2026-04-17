Yasmin Ramos ao lado do treinador Walter Hohne Junior.

Atleta de Rio Claro se destaca no Campeonato Brasileiro de Estrada e é convocada para o Campeonato Sul-Americano

A atleta Yasmin Ramos ciclismo, de 17 anos, da ABEC Ciclismo de Rio Claro, finalizou sua participação no Campeonato Brasileiro de Estrada com uma medalha de prata na prova de resistência. Este pódio soma-se ao bronze conquistado na sexta-feira (10) na prova de contra o relógio, na categoria júnior.

Os resultados expressivos no Campeonato Brasileiro de Estrada consolidaram o bom momento da jovem ciclista, que agora se prepara para um novo e importante desafio.

Yasmin Ramos foi convocada para representar a seleção brasileira no Campeonato Sul-Americano. A competição será realizada no Panamá, e a prova da rio-clarense está marcada para este sábado (18), por volta das 11h, em horário Brasília.

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Em entrevista ao Jornal de Esportes da JC FM 89,1, Yasmin expressou sua felicidade e expectativa com a oportunidade de competir internacionalmente.

Convocação para a seleção brasileira

“Estou feliz por ser chamada para a seleção e representar o meu país pela primeira vez”, afirmou Yasmin, que vive um momento especial em sua carreira no ciclismo.

A atleta, que é um talento promissor da ABEC Ciclismo, buscará novas conquistas no cenário internacional, levando o nome de Rio Claro para o pódio no Panamá.