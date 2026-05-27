O jovem João Bertanha, de 18 anos, conquistou o Campeonato Brasileiro de Muay Thai na categoria até 75kg, em Bragança

Jovem João Bertanha, de 18 anos, conquistou o título do campeonato nacional na categoria até 75kg e projeta o esporte local

O município de Rio Claro volta a ganhar destaque no cenário esportivo nacional com a conquista do jovem atleta João Bertanha, de apenas 18 anos, que se sagrou campeão brasileiro de Muay Thai amador na categoria até 75kg. O título foi conquistado durante o Campeonato Brasileiro CBMT/BT, realizado no último dia 23 de maio, em Bragança Paulista.

Representando a equipe Marco Ferreira Muay Thai, João levou o nome da cidade ao topo da competição. O torneio nacional reuniu atletas de diversas categorias, pesos e idades, consolidando-se como um dos principais eventos da modalidade no país.

João Bertanha, de apenas 18 anos, sagrou-se campeão brasileiro de Muay Thai amador na categoria até 75kg

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O trabalho por trás do título brasileiro

Mais do que uma vitória individual, o resultado simboliza o fortalecimento do trabalho esportivo desenvolvido pelo professor Marco Ferreira, responsável pela formação e preparação de atletas da equipe. Faixa vermelha ponta branca pela CBMT/BT, Marco atua há cerca de nove anos na prática do Muay Thai e há seis anos ministrando aulas, desenvolvendo um trabalho que vai desde iniciantes até competidores mais avançados.

Segundo Marco, o objetivo sempre foi ir além da competição, utilizando o esporte como ferramenta de disciplina, superação e transformação pessoal. “O importante é querer sair da zona de conforto”, destaca o treinador, que vem construindo uma equipe cada vez mais competitiva e reconhecida.

Dedicação e foco no esporte

Sobre o novo campeão brasileiro de Muay Thai amador, Marco faz questão de ressaltar não apenas o desempenho esportivo, mas também o caráter do jovem atleta de Rio Claro. “O João é um garoto simples, extremamente dedicado, focado, disciplinado e temente a Deus. Vai longe”, afirmou o treinador.

A conquista do Campeonato Brasileiro representa um marco importante para a equipe Marco Ferreira Muay Thai, que alcança projeção nacional dentro da categoria amadora, considerada a principal base para a formação de futuros atletas profissionais de alto rendimento. Com dedicação, disciplina e incentivo, a iniciativa vem revelando talentos e colocando Rio Claro em evidência no cenário nacional das artes marciais.