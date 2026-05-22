Theo Denadai. Foto: Divulgação

O jovem ciclista rio-clarense Theo Denadai se destacou em provas internacionais da Copa do Mundo e da Copa Chile de Pista neste mês de maio

O jovem ciclista rio-clarense Theo Denadai viveu um mês de maio intenso disputando grandes competições fora do Brasil. O atleta de apenas 20 anos representou o ciclismo de Rio Claro em duas competições de nível internacional em um intervalo de poucos dias, enfrentando os principais nomes da modalidade no cenário mundial.

No começo do mês, entre os dias 7 e 10 de maio, Theo esteve em Abruzzo, na Itália, disputando uma etapa da Copa do Mundo de Ciclismo. Enfrentando os melhores do mundo na categoria C4, o ciclista de Rio Claro terminou na 23ª posição na prova de contrarrelógio e conquistou o 15º lugar na prova de estrada.

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Desafios mundiais e conquistas no ciclismo de Rio Claro

O jovem destacou a preparação necessária para o desafio em solo europeu: “Minha corrida não começou na largada, começou bem antes. Eu tive meses de preparação, tanto fisicamente quanto psicologicamente, para que eu pudesse chegar no maior nível de desempenho, diante dos principais atletas do mundo, então fiquei muito feliz com meu resultado, pois eu era um dos atletas mais jovens e estou motivado a voltar ano que vem e conseguir um desempenho ainda melhor”, afirma Theo.

Logo após a Copa do Mundo na Itália, o representante do ciclismo de Rio Claro viajou direto para a América do Sul. Ele desembarcou no Chile no dia 12 de maio para a disputa da Copa Chile de Pista, que aconteceu entre os dias 13 e 16 de maio. Mesmo com o desgaste da viagem, o competidor venceu as quatro provas que disputou durante as duas etapas: velocidade/individual, scratch, por quilômetro e por eliminação.

Theo Denadai confirmou que o seu desempenho em solo chileno foi extremamente satisfatório. “Por mais que eu estava cansado, meu desempenho foi muito bom, gostei muito, trouxe excelentes resultados. No Chile eu fui com o objetivo de buscar pontos para o Ranking UCI e acredito que irei garantir uma boa classificação”, conclui o atleta.