Partida decisiva acontece neste domingo (24) no Centro de Atividades do Sesi de Rio Claro com despedida de atleta

Neste domingo (24), o Sesi-SP enfrenta São Paulo FC pelo Campeonato Paulista Feminino Sub-17. A partida de futebol acontece às 15h, no Centro de Atividades José Felício Castellano, localizado no Sesi de Rio Claro. A equipe do Sesi-SP vem mandando seus jogos no município e, no atual momento da competição estadual, o time ocupa a vice-liderança do Grupo 01, somando seis pontos conquistados. A entrada para esse jogo é gratuita, acesse o portal Meu SESI e garanta sua participação

Um dos destaques do elenco do Sesi-SP é a atleta Júlia Corrêa Naitzke, que possui família rio-clarense e representa a equipe no torneio. Versátil em campo, a jogadora atua em diversas funções e, graças ao seu desempenho esportivo, conquistou uma bolsa-atleta para representar a Rabun Gap, escola onde fará o high school na Geórgia, nos Estados Unidos.

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Júlia Naitzke e seu pai Caio Naitzke

Despedida e orgulho da família rio-clarense

A partida contra a equipe da capital marca a despedida de Júlia Corrêa Naitzke do Sesi-SP. Caio Naitzke, pai da jogadora, expressou a emoção de ver a filha atuar na cidade. “Para mim é um orgulho ter a ‘Ju’ podendo jogar em Rio Claro. Lógico que a família, na medida do possível, sempre que deu, foi assistir. Mas é sempre difícil todo mundo se deslocar e agora estar jogando em Rio Claro é um orgulho para todos nós, para mim, para a mãe, e toda a família”, afirmou.

O pai também destacou os próximos passos da jovem no exterior a partir de seu esforço próprio. “Todo mundo está na expectativa, principalmente nós pais, para acompanharmos esse caminho que ela está traçando, de ir para fora, e não abrindo mão da educação, pois por esforço próprio ela conseguiu a bolsa-atleta e viabilizou a ida dela para os Estados Unidos”, concluiu Caio Naitzke.